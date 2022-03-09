تحدي الأفراس في كأس «جميلتي» اليوم

المصدر: دبي ـ علي الظاهري

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يصل قطار مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، إلى محطته الثالثة اليوم عبر سباق كأس «جميلتي» للأفراس الذي يقام برعاية «الطاير للسيارات» و«لاند روڤر» الراعيين الحصريين للسباق المخصص للأفراس للسنة الحادية عشرة على التوالي.

وقال طلال مرعب، نائب رئيس أول مبيعات جاكوار لاند روڤر في شركة الطاير للسيارات «تعدّ الإمارات من أبرز المنافسين على مستوى العالم في كل ما يتعلق بسباقات الفروسية، ويشرفنا دائماً أن نتابع مسيرة التعاون مع نادي دبي لسباقات الخيل ونادي دبي للفروسية، ومواصلة الدعم لهذا السباق المتميز والذي يقام ضمن فعاليات مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة».

وستقدم شركة الطاير للسيارات مجموعة من السيارات للفائزين بالمراكز العشرة الأولى تتضمن سيارات رينج روڤر ورينج روڤر ڤيلار ورينج روڤر إيڤوك، التي تعد من أكثر سيارات الدفع الرباعي أناقة وقدرة في العالم. كما أعلن نادي دبي للفروسية عن جوائز نقدية قيمة للفائزين بالمراكز الأخرى لغاية المركز الأربعين، حيث سيحصل الفائز بالمركز الحادي عشر على جائزة نقدية بقيمة 100,000 درهم، والمركز الثاني عشر جائزة نقدية بقيمة 90,000 درهم، المركز الثالث عشر جائزة نقدية بقيمة 80,000 درهم، المركز الرابع عشر: جائزة نقدية بقيمة 70,000 درهم، المركز الخامس عشر جائزة نقدية بقيمة 60,000 درهم، المركز السادس عشر جائزة نقدية بقيمة 50,000 درهم، المركز السابع عشر: جائزة نقدية بقيمة 40,000 درهم، المركز الثامن عشر حتى المركز العشرين: جائزة نقدية بقيمة 30,000 درهم، المركز الحادي والعشرين حتى المركز الأربعين: جائزة نقدية بقيمة 25,000 درهم.

مشاركة

وسيشهد السباق الذي يشهد مشاركة أقوى الأفراس منافسة ساخنة، كما تتطلع إسطبلات M7 إلى المحافظة على اللقب الذي حققته في النسخة الماضية التي شهدت صراعاً قوياً بعد أن ظفر الفارس سهيل الغيلاني بالكأس على صهوة «سفين لارزاك».

وينقسم سباق كأس «جميلتي» للقدرة، الذي تبلغ مسافته 119 كيلومتراً، إلى 4 مراحل، المرحلة الأولى باللون الأصفر، وتبلغ مسافتها 40 كيلومتراً، تعقبها راحة إجبارية لمدة 40 دقيقة، وتبلغ مسافة المرحلة الثانية التي تم ترسيمها باللون الأحمر 32 كيلومتراً، وتعقبها راحة إجبارية مدتها 40 دقيقة، ثم المرحلة الثالثة التي تم ترسيمها باللون الأزرق 27 كيلومتراً، وتعقبها راحة إجبارية لمدة 50 دقيقة، ثم المرحلة الرابعة والأخيرة التي تم ترسيمها باللون الأبيض، وتبلغ مسافتها 20 كيلومتراً.

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