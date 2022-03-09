محمد بن راشد يشهد سباق الإسطبلات الخاصة في مهرجان القدرة

المصدر: دبي - علي الظاهري

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شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، كأس الإسطبلات الخاصة لمسافة 119 كلم الذي أقيم أمس في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، ضمن فعاليات مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، والذي يستمر لغاية 12 من مارس الجاري.

وتوج بلقب السباق الذي شهد مشاركة 214 فارساً وفارسة، عبد الله علي العامري على صهوة الجواد «إمهان دي لوريك» لإسطبلات زعبيل، مسجلاً زمناً قدره 4.21.47 ساعات. وتعامل العامري مع مجريات السباق بنجاح رغم إحرازه المركز الرابع والعشرين في المرحلة الأولى، ليتقدم إلى المركز الخامس عشر في المرحلة الثانية ويواصل الزحف نحو الصدارة في المرحلة الثالثة التي جاء فيها سابعاً ليحسم اللقب في المحطة الأخيرة من السباق رغم المنافسة المشتعلة من أقوى الإسطبلات المرشحة.

منافسة قوية

واحتلت المركز الثاني الفارسة ليلى محمد المرزوقي على صهوة الجواد «كاميل ديس كومبيتس» لإسطبلات الكمدة، مسجلة زمناً قدره 4.21.50 ساعات بعد منافسة قوية مع صاحب المركز الثالث الفارس زايد غانم المري الذي امتطى صهوة الجواد «بي الايف دي سومانت» لإسطبلات تي إن تي الخاصة.

وجاء في المركز الرابع الفارس سعيد أحمد الشامسي على صهوة الجواد «إسكاربيل» لإسطبلات SS، مسجلاً زمناً قدره 4.21.51 ساعات، يليه في المركز الخامس الفارس حمدان أحمد المري على صهوة الفرس «البادية» لإسطبلات زعبيل 2، مسجلاً زمناً قدره 4.22.08 ساعات.

المركز السادس

وحقق المركز السادس الفارس منصور سعيد الفارسي على صهوة الجواد «صامد» لإسطبلات SS-2، مسجلاً زمناً قدره 4.29.52 ساعات، وجاء سابعاً الفارس سيف أحمد المزروعي على صهوة «آر بي انفيرنو» لإسطبلات SS-2، مسجلاً زمناً قدره 4.35.27 ساعات، واحتل المركز الثامن الفارس سعيد سلطان المعمري على صهوة الفرس «شريفة دي فلازينز» لإسطبلات SS-2، مسجلاً زمناً قدره 4.37.37 ساعات، وجاء تاسعاً الفارس عبد الله محمد الحمادي على صهوة الفرس «حصاني شوانا» لإسطبلات البواسل، مسجلاً زمناً قدره 4.43.55 ساعات، فيما حقق المركز العاشر الفارس خليفة محمد المزروعي على صهوة «تي سي سوبيرانو» لإسطبلات سعيد بن عمهي، مسجلاً زمناً قدره 4.52.08 ساعات.

تتويج الأبطال

بعد ختام السباق، قام اللواء الدكتور محمد عيسى العظب، عضو مجلس الإدارة المدير العام لنادي دبي للفروسية، بتتويج أبطال سباق الإسطبلات الخاصة بالكأس الذهبية والفضية والبرونزية، كما نال الفائزون لغاية المركز السبعين جوائز نقدية قيمة، وسيتم توزيعها كالتالي: الفائز بالمركز الأول سيحصل على جائزة نقدية بقيمة 200.000 درهم، المركز الثاني 180.000 درهم، المركز الثالث 160.000 درهم، المركز الرابع 50.000 درهم، المركز الخامس 35.000 درهم، ومن المركز السادس حتى المركز السبعين جائزة نقدية بقيمة 30,000 درهم.

نتائج المراحل

وبالعودة إلى مجريات السباق والمراحل، تصدرت الفارسة ليلى محمد المرزوقي المرحلة الأولى لمسافة 40 كلم «المسار الأصفر» على صهوة «كاميل دي كومبيتس» لإسطبلات الكمدة، مسجلة زمناً قدره 1.25.37 ساعة، وجاء في المركز الثاني الفارس سعيد أحمد الشامسي على صهوة «إسكاربيل» لإسطبلات SS، مسجلاً زمناً قدره 1.25.39 ساعة، يليه في المركز الثالث الفارس أحمد صالح الشحي على صهوة «نيل دي سازيلي» لإسطبلات الكمدة.

صدارة «الثانية»

تصدر الفارس سعيد أحمد الشامسي المرحلة الثانية لمسافة 32 كلم «المسار الأحمر» على صهوة الجواد «إسكاربيل» لإسطبلات SS، مسجلاً زمناً قدره 2.37.15 ساعة، وجاءت في المركز الثاني الفارسة الأرجنتينية ديلفينا ماريا على صهوة الفرس «إيه آر إيفيغال» لإسطبلات SS، مسجلة زمناً قدره 2.37.28 ساعة، واحتل المركز الثالث الفارس سعيد حمود الخياري على صهوة الفرس «العرزة» لإسطبلات SS، مسجلاً زمناً قدره 2.37.32 ساعة.

وحافظت إسطبلات SS على الصدارة في المرحلة الثانية لمسافة 27 كلم «المسار الأزرق» بعد أن واصلت الفارسة الأرجنتينية ديلفينا ماريا الزحف إلى القمة، لتتصدر هذه المرحلة بزمن قدره 3.41.27 ساعات، يليها في المركز الثاني زميلها في الإسطبل الفارس سعيد الخياري مسجلاً زمناً قدره 3.41.35 ساعات، بينما احتل المركز الثالث الفارس زايد غانم المري على صهوة الجواد «بي ألايف دي سومانت» لإسطبلات تي إن تي الخاصة، مسجلاً زمناً قدره 3.41.42 ساعات.

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