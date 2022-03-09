البطل: فوز ثمين في مناسبة غالية

المصدر: (دبي - البيان الرياضي )

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعرب الفارس عبدالله علي العامري بطل السباق، عن سعادته الكبيرة بهذا الفوز الثمين الذي تحقق في مناسبة غالية في المهرجان الذي يحمل اسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مشيراً إلى أن المنافسة لم تكن سهلة وخاصة في ظل المشاركة الواسعة والقوية من مختلف الفرسان والاسطبلات في الدولة، ونجح في اللحاق بركب الصدارة بعد تأخره في المراحل الأولى.

من جانبها، أبدت ليلى المرزوقي وصيفة السباق رضاها بتحقيق المركز الثاني، مشيرة إلى أن الهدوء خيم على أجواء المنافسة نسبياً ما أدى إلى عدم تسجيل سرعات عالية، مثمنة جهود كل العاملين في اسطبلات الكمدة التي ترفع دائماً شعار روح الفريق الواحد في مختلف المناسبات والاستحقاقات، مشيدة بأداء الجواد «كاميل ديس كومبيتس».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز