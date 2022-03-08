مربط دبي يتألق في «الشارقة للجواد العربي»

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد مربط دبي للخيول العربية تفوقه في ختام فعاليات مهرجان الشارقة الدولي الثالث والعشرين للجواد العربي، الذي أقيم، أول من أمس، في نادي الشارقة للفروسية بعد منافسات قوية، شارك فيها 271 جواداً من أنقى السلالات وأجود الإنتاج من الخيل العربية، التي مثلت 9 دول، واستطاع مربط دبي أن يقول كلمته، ونال إنتاج المربط ثلاثية ذهبية وفضيتين، تحسب إحداهما للشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم.

وأحرزت المهرة «دي نجلاء» وهي من الفحل العالمي «دي سراج»، والفرس «إلي فلامينكا» اللقب الذهبي لبطولة المهرات بعمر السنة، وعززت المهرة «دي نهب» وهي من الفحل العالمي «رويال كالورز»، والفرس «دي جواهر» حصيلة دبي من بطولة المهرات بعمر السنة، ونالت مركز الوصافة خلف «دي نجلاء».

وتألق المهر «دي تبارك» وهو من أسطورة الإنتاج العالمي المعاصر الفحل إف إيه إل رشيم، والفرس «دي يمامة» على منافسات بطولة المهور بعمر السنة، وأحرز اللقب الذهبي، ولم يجاريه في منافسة حقيقية سوى المهر «اس ام مشهور»، وهو من الفحل العالمي «دي سراج»، والفرس «دي مزنة» والمملوك للشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، ثم أضاف المهر «دي شرط» وهو من الفحل العالمي «إكسكاليبور إي آي»، والفرس العالمية «دي شيهانة» اللقب الذهبي الثالث لمربط دبي.

محطة تاريخية

أعرب المهندس محمد التوحيدي المشرف العام مدير عام مربط دبي للخيول العربية عن بالغ سعادته بالنتائج الذهبية للمربط في مهرجان الشارقة الدولي للجواد العربي، منوهاً بالمستويات العالية للإنتاج الجديد، الذي تنافس بقوة مثيرة خلال البطولة، مؤكداً أنها محطة تاريخية بكل المقاييس، التي أكدت حصول طفرة عالمية للإنتاج، تقودها الإمارات.

وقال التوحيدي: «حقق المهرجان مستوى عالياً من النجاح بجودة غير مسبوقة لعموم المتنافسين، عززه المستوى الجيد للتنظيم والتحكيم، نعتبر أن مربط دبي حقق الهدف من المشاركة في المهرجان، الذي كشف عن أسماء جديدة من الخيل العالمية، ويطيب لي أن أتقدم بالتهاني والتبريكات للشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم على فوز المهر «اس ام مشهور» بفضية المهور، التي نعتبرها ذهبية بعد التعادل مع البطل الذهبي «دي تبارك»، ويظل مربط دبي المظلة الذهبية، التي يجتمع تحتها الأبطال الجدد الواعدون بالأمجاد في مقبل البطولات».

بدوره عبر عبدالعزيز المرزوقي المدير التنفيذي لمربط دبي عن سعادته بالحصيلة الذهبية لخيول المربط في بطولة وصفها بأنها إحدى أقوى البطولات الدولية في الإمارات ذات المستوى العالمي، وقال المرزوقي: «مهرجان الشارقة في دوته الثالثة والعشرين كان متميزاً بكل المقاييس، وشاهدنا خلال منافساته،وفي كل الفئات مستويات عالية ومتقاربة، وسجلت البطولة كذلك محطة مشرقة أكدت المكانة الإنتاجية للفحل العالمي «دي سراج» على غرار أبيه أيقونة الإنتاج العالمي الفحل «إف إيه إل رشيم»، الموسم كان بالنسبة لنا جيداً جداً في كل البطولات، ولا تزال أمامنا بطولة دبي للجواد العربي، التي نتمنى أن تكون خاتمة الموسم الذهبية قبل العودة للموسم الخارجي، للمنافسة على المركز الأول».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز