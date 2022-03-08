العظب: حضور فارس العرب أثرى الحدث

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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توجه اللواء الدكتور محمد عيسى العظب، عضو مجلس الإدارة المدير العام لنادي دبي للفروسية، بخالص الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على الدعم اللامحدود للفروسية وسباقات القدرة، إذ إن حضور سموه أثرى الحدث، وأضفى السعادة على جميع المشاركين في السباق.

وأشاد العظب بالمشاركة القوية لسباق السيدات الذي تميز بالندية بين الفارسات حتى المحطة الأخيرة من السباق، ما أضفى مزيداً من المتعة على أجواء المنافسة، مشيراً إلى أن السباق يجسد الرسالة والدور المهم لتمكين المرأة من خلال هذه المنافسة التي ينظمها نادي دبي للفروسية بالتزامن مع يوم المرأة العالمي.

وثمن رعاية مجموعة عزيزي للتطوير العقاري سباق السيدات في انطلاقة مهرجان القدرة، كما أثنى على جهود فرق العمل التي تعاملت بأفضل ما يكون مع الحدث، وغداً سيكون موعد سباق آخر وهو كأس الاسطبلات الخاصة التي تعكس دعم وتعزيز نشر رياضة الفروسية في الدولة، مشيداً بتعاون الجميع ما قاد إلى نجاح السباق بلا تحديات أو صعوبات.

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