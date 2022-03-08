تحدي الاسطبلات الخاصة.. ثاني محطات المهرجان اليوم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

ت + ت - الحجم الطبيعي

تتواصل المنافسات في مدينة دبي الدولية للقدرة اليوم عبر تحدي الاسطبلات الخاصة في ثاني محطات مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، وسينطلق السباق في الساعة السابعة صباحاً وسيمتد لمسافة 119 كلم.

وتسعى اسطبلات SS إلى المحافظة على اللقب الذي حققته في النسخة الماضية بوساطة الفارس سالم حمد ملهوف الكتبي على صهوة الجواد «الطنطاوي» بينما جاء في الوصافة الفارس محمد صالح العطاس على صهوة «تشا إكلايبس» لاسطبلات الحزم 4 الخاصة.

وأعلن نادي دبي للفروسية عن جوائز السباق، وسيحصل الفائزون لغاية المركز 70 على جوائز نقدية قيمة، وسيتم توزيعها كالتالي: الفائز بالمركز الأول جائزة نقدية بقيمة 200 ألف درهم، المركز الثاني 180 ألفاً، المركز الثالث 160 ألفاً، المركز الرابع 50 ألفاً، المركز الخامس 35 ألفاً، ومن المركز السادس حتى المركز 70 جائزة نقدية 30 ألف درهم.

وجرت أمس قياسات الأوزان وإجراءات الفحص البيطري للخيول المشاركة، وقررت اللجنة المنظمة أن يكون عمر الخيل 6 سنوات فما فوق، والحد الأدنى لوزن الفارس 55 كلغ، وألّا تقل السرعة عن 14 كلم في الساعة وألّا تتجاوز نبضات الخيل عقب كل مرحلة 64 نبضة في الدقيقة.

وينقسم سباق اليوم إلى 4 مراحل، وتبلغ مسافة المرحلة الأولى 40 كلم «اللون الأصفر»، تعقبها راحة إجبارية مدة 40 دقيقة، والمرحلة الثانية لمسافة 32 كلم «اللون الأحمر»، تعقبها راحة مدة 40 دقيقة، والمرحلة الثالثة لمسافة 27 كلم «اللون الأزرق»، ثم المرحلة الرابعة الأخيرة لمسافة 20 كلم «اللون الأبيض».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز