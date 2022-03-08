محمد بن راشد يشهد انطلاقة مهرجان سموه للقدرة في سيح السلم

المصدر: دبي - علي الظاهري

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سباق السيدات لمسافة 119 كلم، في انطلاقة «مهرجان محمد بن راشد للقدرة»، بحضور عدد من المسؤولين والملاك والمهتمين برياضة الفروسية وسباقات القدرة والتحمل.

وتوجت الفارسة الأرجنتينية كاميلا رودريغز بلقب السباق الذي احتضنته مدينة دبي الدولية للقدرة في سيح السلم برعاية مجموعة عزيزي للتطوير العقاري، وبمشاركة نحو 90 فارسة من مختلف الاسطبلات في الدولة، وحققت البطلة الكأس على صهوة الجواد «اباندومز روكابيلي» لاسطبلات F3، بعد صراع مثير على اللقب عند خط النهاية حسمته في زمن قدره 4.19.23 ساعات.

ونجحت كاميلا في الظفر بالمركز الأول رغم وجودها في المركز التاسع في المرحلة الأولى وتأخرها في المرحلتين الثانية والثالثة اللتين حلت فيهما بالمركز الحادي عشر والسابع عشر لتشعل الصراع على القمة بعد منافسة شرسة مع مجموعة من الفارسات في الرمق الأخير من السباق.

الثاني

وجاءت في المركز الثاني مواطنتها وزميلتها في الاسطبل الفارسة ماريا سانتينا على صهوة الجواد «تونكي دي بو باريستا» لاسطبلات F3، مسجلة زمناً قدره 4.19.26 ساعات، واحتلت المركز الثالث الفارسة الأورغويانية سيسيليا غارسيا على صهوة الجواد «بليت دي بيغنون» لاسطبلات M7، مسجلة زمناً قدره 4.19.41 ساعات.

وحققت المركز الرابع الفارسة ميثاء محمد القبيسي على «أدجار دى مانبا» لاسطبلات F3، مسجلة زمناً قدره 4.19.57 ساعات، تليها في المركز الخامس الفارسة بثينة خالد الرضا على صهوة «فاغور» لاسطبلات F3-1، مسجلة زمناً قدره 4.19.59 ساعات.

السادس

وجاءت في المركز السادس الفارسة التشيلية كاتالينا لورنس على صهوة «جونيور بولفوريللو» لاسطبلات جميرا، مسجلة زمناً قدره 4.20.02 ساعات، واحتلت السابع الفارسة الأرجنتينية مارتينا سبيلانزون على صهوة «عنتر دى سوفتير» لاسطبلات M7، مسجلة زمناً قدره 4.20.01 ساعات، ونالت الثامن الفارسة شما الطواش على صهوة «كاستليبار ليغيند» لاسطبلات جميرا 2، مسجلة زمناً قدره 4.20.23 ساعات، تليها تاسعة الفارسة الإسبانية برونا بوجولس على صهوة «لامار» لاسطبلات M7، مسجلة زمناً قدره 4.21.31 ساعات.

تتويج

وقام اللواء الدكتور محمد عيسى العظب عضو مجلس الإدارة المدير العام لنادي دبي للفروسية ومرويس عزيزي رئيس مجلس إدارة مجموعة «عزيزي للتطوير العقاري» بتتويج الفائزات بالمراكز الثلاثة الأولى بالكأس الذهبية والفضية والبرونزية، كما حصلت الفائزة بالمركز الأول على جائزة نقدية بقيمة 200 ألف درهم، والوصيفة 180 ألف درهم، والثالثة 160 ألفاً، ونالت الرابعة جائزة بقيمة 50 ألف درهم، والخامسة 35 ألفاً، ومنحت كل فائزة من المركز السادس حتى المركز الثلاثين 30 ألف درهم.

مجريات

وبالعودة إلى مجريات السباق، تصدرت الفارسة الأرجنتينية جوليا سبيلانزون المرحلة الأولى لمسافة 40 كلم «المسار الأصفر» ممتطية صهوة الجواد «بابمبو دي بيروس» لاسطبلات M7، مسجلة زمناً قدره 1.25.40 ساعة، وجاءت في المركز الثاني الفارسة الإسبانية برونا بوجولس على صهوة الفرس «لامار» لاسطبلات M7، مسجلة زمناً قدره 1.25.52 ساعة، واحتلت المركز الثالث الفارسة التشيلية كاتالينا لورنس على صهوة «جونيور بولفوريلو» لاسطبلات جميرا، مسجلة زمناً قدره 1.25.57 ساعة.

صدارة

ولم يشهد سباق الصدارة تغييرات كبيرة في المرحلة الثانية البالغة مسافتها 32 كلم «المسار الأحمر»، إذ جاءت في الصدارة الفارسة التشيلية كاتالينا لورنس مسجلة زمناً قدره 2.37.26 ساعة، وقفزت الفارسة الأرجنتينية مارتينا سبيلانزون إلى المركز الثاني بدلاً من السادس على صهوة الجواد «عنتر دي سوفيتر» لاسطبلات M7، مسجلة زمناً قدره 2.37.48 ساعة، ولم تبتعد المتصدرة في المرحلة السابقة جوليا سبيلانزون كثيراً عن القمة، بعد أن جاءت في المركز الثالث مسجلة زمناً قدره 2.37.49 ساعة.

وتمسكت الفارسة كاتالينا لورنس بالصدارة في المرحلة الثالثة لمسافة 27 كلم «المسار الأزرق»، مسجلة زمناً قدره 3.43.00 ساعات، وحافظت الفارسة مارتينا سبيلانزون على الوصيف مسجلة زمناً قدره 3.43.07 ساعات، ونجحت الفارسة فاطمة سالم الهاجري في التقدم إلى المركز الثالث على صهوة الجواد «تشانيك دي تايلي» لاسطبلات إعمار مسجلة زمناً قدره 3.43.24 ساعات.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز