غريب يحرز ثنائية خيول القفز الصغيرة

المصدر: أبوظبي- البيان الرياضي

ت + ت - الحجم الطبيعي

حلق الفارس شادي غريب من نادي الشارقة للفروسية بثنائية فوز في نهائي دوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز، لفئة خيول القفز الصغيرة، وتوّج مع الفرس «فارا دو بيفور» في فئة الخيول عمر 7 سنوات، وهو اللقب الذي حققه الموسم الماضي مع الفرس «أليت دو بونتس»، وأضاف عليه فوزاً مع الجواد «بيغ بن فان دو» في فئة الخيول الصغيرة عمر 5 سنوات، في حين توّج الفارس حمد علي الكربي مع الجواد «لوكاردو أو» من إسطبلات الشراع بلقب نهائي الخيول الصغيرة عمر 6 سنوات.

وفي نهائي دوري القفز للفرسان من فئة المبتدئين، توّجت الفارسة وصايف عبد العزيز المرزوقي مع الفرس «أوغلين دو لا بيير» من نادي الباهية للفروسية، ونالت لقب نهائي الفرسان من فئة الأشبال الفارسة فاطمة يوسف الملا مع الجواد «مرنيبلس» من نادي الحبتور للبولو والفروسية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز