«مقتدر» بطل «الخبيرة» في مضمار أبوظبي

المصدر: أبوظبي- أحمد عيسى

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توج الجواد «مقتدر» العائد إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، بلقب سباق «الخبيرة» في الشوط الخامس من الحفل الثاني عشر الذي نظمه نادي أبوظبي للفروسية على مضماره العشبي مساء أول من أمس وتألف من 6 أشواط، وشهد الحفل عودة البطل «حميم» العائد إلى سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، من جديد للانتصارات بنيل لقب سباق «واحة ليوا» في الشوط الرابع.

واستهل الحفل في الشوط الأول بسباق المبتدئة على لقب «البطين» لمسافة 2200 متر والذي ذهب إلى «سلطانة» العائدة إلى عذبة للسباقات بقيادة الفارس فرناندو جارا في زمن قدره 2:32:18 دقيقة.

وفاز «أيه أف مجالس» لخالد النابودة بلقب سباق «كأس الوثبة ستاليونز» لملاك الإسطبلات الخاصة لمسافة 1200 متر بقيادة الفارس تاج أوشي قاطعاً المسافة في 1:16:84 دقيقة.

وتوج «أم أتش تواق» لمنصور خليفة سلطان بن حبتور بلقب سباق «الشرقي» لمسافة 1400 متر المخصص للخيول توليد الإمارات، بقيادة الفارس ريتشارد مولن مسجلاً زمناً قدره 1:32:85 دقيقة.

وخلال الشوط الرابع الذي شهد مشاركة 9 من نخبة الخيول تنافست على لقب سباق «واحة ليوا» لمسافة 1400 متر، تمكن «حميم» من العودة إلى منصات التتويج بقيادة الفارس ادري دي فريز مؤكداً قوته وجدارته بقطع مسافة السباق في زمن قدره 1:30:37 دقيقة.

ونال «مقتدر» لقب سباق الخبيرة لمسافة 1600 متر في الشوط الخامس الذي تميز بالقوة والإثارة بقيادة رويستون فرينش في زمن قدره 1:46:31 دقيقة.

وذهب لقب شوط الختام السادس لمسافة 1400 متر المخصص للخيول المهجنة الأصيلة إلى «ليدر شيب» العائد إلى أحمد بلقاسم بقيادة الفارس برناردو بينيرو والذي سجل زمناً قدره 1:23:93 دقيقة.

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