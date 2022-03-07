4 كؤوس لـ «مربط دبي» في ختام مهرجان الشارقة للجواد العربي

المصدر: الشارقة - فائز بجبوج

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واصلت خيول مربط دبي تألقها وحققت العديد من الكؤوس بحصدها 4 كؤوس منها 3 ذهبية مثلت نصف الكؤوس الذهبية في «مهرجان الشارقة الدولي 23 للجواد العربي»، وكانت البداية بذهب المهرات بعمر سنة بواسطة «دي نجلاء» والمهور بعمر سنة بواسطة «دي تبارك» ولكبار المهور بواسطة «دي شرط» هذا إلى جانب كأس فضية لكبار المهرات بواسطة «دي نهب»، كما حصد ذهب كبار المهرات مربط عجمان وذهب الأفراس للشيخ محمد بن سعود القاسمي، وذهب الفحول للشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي.

وحظي المهرجان برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ونظمه نادي الشارقة للفروسية والسباق بالتعاون مع المنظمة الأوربية للخيول العربية وجمعية الإمارات للخيول العربية، وبرعاية هيئة مطار الشارقة الدولي والعديد من الدوائر الحكومية المؤسسات والشركات، وقد بلغ عدد الخيول المشاركة 271 جواداً تنافست على مدار ثلاثة أيام على أرض الصالة المغلقة بالنادي.

وشهد الختام الشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني مستشار صاحب السمو حاكم الشارقة، والشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي رئيس نادي الشارقة، والشيخ حمد بن علي آل ثاني، والشيخ نواف بن ناصر آل ثاني، وعيسى الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وعلي سالم المدفع رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، وزياد كلداري رئيس اللجنة المنظمة لبطولة دبي الدولية للجواد العربي، وسلطان اليحيائي مدير عام نادي الشارقة، ومحمد التوحيدي مدير عام مربط دبي، وعبدالعزيز المرزوقي المدير التنفيذي لمربط دبي، وقصي عبيدالله وعدد من المسؤولين وملاك الخيول.

شكر

من جانبه، وجه الشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة للفروسية، جزيل الشكر لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لدعمه ورعايته للرياضة والرياضيين والفروسية من ضمنها، وأشاد بالنجاح الكبير الذي رافق المهرجان بجميع مناشطه.

كما أعرب عن سعادته بالمشاركة الكبيرة والتي تعزز أهمية تواجد الخيول وتلبي رغبات وطموحات الملاك والمربين بالتواجد والمنافسة لحصد الألقاب وسط منافسة فنية رفيعة، مقدماً شكره لجميع الملاك ومربي الخيول الذين حرصوا على المشاركة بهذا الحدث الذي أصبح الأبرز بوطننا العربي، وقدم شكره لجميع وسائل الإعلام.

فوز

وحصدت المهرة «دي نجلاء» لمربط دبي للخيول المركز الأول وفازت بذهب بطولة المهرات بعمر سنة واحدة، وحلت بالمركز الثاني والكأس الفضية المهرة «ام. دي. اس. روضة» لمالكها قصي عبيدالله، والمركز الثالث والكأس البرونزية المهرة «ع. ج. سجلا» لمربط عجمان. وفازت بالمركز الأول المهرة «ع. ج. البراقة الخامسة» لمربط عجمان واستحقت ذهب المهرات بعمر السنتين، والكأس الفضية للمهرة «دي نهب» لمربط دبي، والكأس البرونزية للمهرة «غزالة» لمربط عجمان.

كما فازت بالمركز الأول وذهب الأفراس «بسمة البداير» للشيخ محمد بن سعود القاسمي، والكأس الفضية للفرس «ع. ج. إمانة» من مربط عجمان، والكأس البرونزية «اس. اس. فرح اوليفيا» لمالكها أحمد مجمد الشميلي.

«دي تبارك» لمربط دبي يظفر بذهب المهور وفي شوط المهور بعمر سنة فاز بالمركز الأول والكأس الذهبية المهر «دي تبارك» لمربط دبي، والكأس الفضية للمهر «إس أم مشهور» للشيخ سعيد بن جمعة آل مكتوم، والكأس البرونزية «ع. ج. نبار» لمالكه سعيد مصبح الكعبي.

حصد المهر «دي شرط» لمربط دبي للخيول المركز الأول والكأس الذهبية للمهور بعمر سنتين، والكأس الفضية للمهر «ك.آ. نيشان» لمالكه خالد غانم العميري، والكأس البرونزية «ع.ج.عجبان» للشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي.

وفي شوط الفحول حصد المركز الأول والكأس الذهبية «إ. س. برنس» للشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي، والكأس الفضية «سيف البداير» للشيخ محمد بن سعود القاسمي، والكأس البرونزية «ايه.جيه. دراس» لمالكه علي محمد بوشهاب.

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