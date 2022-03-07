راشد بن دلموك: دبي ملتقى فروسية العالم

المصدر: دبي- علي الظاهري

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أكد الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل، ونادي دبي للفروسية، أن ملتقى دبي لشركاء الفروسية، يعكس رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في أن تكون دبي ملتقى أهل الفروسية، ووجهة المهتمين بصناعة الخيل في العالم.

وأضاف الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، لـ «البيان الرياضي»، أن الدورة الثانية لملتقى دبي السنوي لشركاء الفروسية، الذي اختتم أعماله يوم أمس، حققت نجاحاً، خاصة أنها شهدت مشاركة واسعة من مختلف الشركات في رياضة الفروسية وعالم صناعة الخيل، كما أن نجاح الحدث، الذي تميز بعرض العديد من المنتجات والخدمات المميزة والمبهرة، بمثابة دافع لتحقيق مزيد من التطوير والتميز في السنوات المقبلة، مشيراً إلى أن إقامة مجموعة من الفعاليات للفروسية، التي دشنها الملتقى، تزامناً مع أمسية «سوبر ساترداي»، وحفل «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للتميز في سباقات الخيل»، هي خطوة جديدة هذا العام، مشيداً بدور فريق العمل في أسرة نادي دبي لسباق الخيل، وجهودهم المستمرة لخدمة مجتمع الفروسية، مؤكداً في الوقت ذاته أن العمل متواصل لتقديم كل ما هو مميز وجديد، من مبادرات تلبي رغبة وتطلعات أهل الخيل.

وهنأ الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، جميع الفائزين في جوائز «محمد بن راشد آل مكتوم للتميز في سباقات الخيل»، وقال: «الفوز بالجائزة، هو وسام شرف وتكريم لكل فائز، لما تحمله الجائزة من قيمة كبيرة، ومكانة مرموقة على الصعيد الدولي في رياضة الفروسية، وعالم سباقات الخيل».

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