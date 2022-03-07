تحدي السيدات.. ضربة بداية مهرجان محمد بن راشد للقدرة

المصدر: دبي- علي الظاهري

ت + ت - الحجم الطبيعي

ينطلق مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، اليوم، ويدشن فعاليات الكرنفال، سباق السيدات لمسافة 119 كلم، بمشاركة واسعة من الفارسات من مختلف الإسطبلات وأندية الفروسية في الدولة.

وينظم المهرجان نادي دبي للفروسية، ويعتبر الحدث من أبرز الفعاليات في أجندة سباقات القدرة والتحمل، كما يحتل المهرجان مكانة كبيرة لدى أهل الفروسية، ومجتمع رياضة القدرة والتحمل، كونه يحمل اسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الداعم الأول لرياضة القدرة والتحمل، على الصعيدين المحلي والدولي.

ويشتمل المهرجان على 4 سباقات، يدشنها سباق السيدات اليوم ، برعاية «عزيزي للتطوير العقاري»، يليه في اليوم الثاني سباق الإٍسطبلات الخاصة، والاشتراك الفردي، ثم كأس جميلتي للأفراس، فيما يختتم المهرجان فعالياته يوم السبت المقبل، عبر السباق الرئيس، وهو كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة لمسافة 160 كلم.

مهرجان كبير

وأكد اللواء الدكتور محمد عيسى العظب عضو مجلس الإدارة المدير العام لنادي دبي للفروسية، أن المهرجان يعتبر من أضخم الفعاليات في رياضة القدرة والتحمل، لا سيما أن الحدث يحمل اسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الأب الروحي لهذه الرياضة، وبطل العالم للقدرة في عام 2012 بالمملكة المتحدة، متوجهاً بأسمى أيات الشكر والعرفان، إلى سموه، على الدعم الكبير لرياضة الفروسية، ولسباقات القدرة والتحمل، وخاصة الرعاية الكريمة والاهتمام من قبل سموه، التي يحظى بها موسم سباقات القدرة والتحمل، في مدينة دبي الدولية للقدرة، التي تقام وفق أعلى المعايير من التنظيم والمنافسة، بفضل هذا الدعم السخي.

وأضاف العظب لـ «البيان الرياضي»، أن النسخة الحالية من المهرجان، ستشهد مشاركة كبيرة في مختلف السباقات، وقال إنه تماشياً مع توجيهات حكومة الإمارات، بعد دخول مرحلة التعافي من جائحة «كورونا»، ستقام جميع الفعاليات بأعلى جاهزية، وفق الأنظمة والإرشادات الصادرة من الجهات الرسمية في الدولة، مشيراً إلى أن إجراءات التسجيل وقياسات الأوزان للفارسات، والفحص البيطري للخيول الخاصة بسباق السيدات، جرت أمس، في مدينة دبي الدولية للقدرة.

لقب

وتتطلع إسطبلات M7، إلى المحافظة على اللقب الذي حققته في النسخة الماضية، بواسطة الفارسة الأرجنتينية ديلفينا ماريا، على صهوة الجواد «زيزوم»، وقطعت مسافة السباق بزمن قدره 4.10.23 ساعات، واحتلت المركز الثاني، الفارسة ميثاء محمد القبيسي، على صهوة الفرس «عريبي» لإسطبلات F3، وحققت المركز الثالث في النسخة الماضية، الفارسة الإسبانية إيليا غونزاليز، على صهوة الجواد «بوليو سوليت» لإسطبلات M7. ومن المتوقع أن يشهد السباق الذي ينظمه نادي دبي للفروسية، بالتعاون مع اتحاد الفروسية في الإمارات، مشاركة واسعة من الفارسات من مختلف الإسطبلات، خاصة أنه يعتبر من أقوى السباقات على مستوى السيدات.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز