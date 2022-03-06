مهور مربط دبي تواصل تألقها في مهرجان الشارقة 23

المصدر: الشارقة - فائز بجبوج

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واصلت مهور مربط دبي تألقها بحصادها لقبين من خلال مهور (دي تبارك، ودي شرط)، والحال لم يختلف بالنسبة لأفراس الشيخ محمد بن سعود والشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي، خلال جمال الخيل العربي يوم أول من أمس السبت قبل جولة ختام مهرجان الشارقة الدولي 23 للجواد العربي للخيول العربية الأصيلة، والمقام برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ونظمه نادي الشارقة للفروسية والسباق على مدار ثلاثة أيام، بالتعاون مع الهيئة الأوربية لمسابقات جمال الخيل العربية الأصيلة (الإيكاهو) وبرعاية هيئة مطار الشارقة الدولي – الراعي الرسمي للمهرجان وبمشاركة 271 جواداً من 9 دول عربية وأجنبية.

عروض

وشهد عروض اليوم الثاني كل الشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق، والشيخ حمد بن علي ال ثاني وسلطان اليحيائي مدير عام النادي، ومحمد التوحيدي مدير عام مربط دبي، وعبد العزيز المرزوقي المدير التنفيذي لمربط دبي، وقصي عبيد الله، وخالد العميري مدير عام مربط عجمان، وأجمل المحمود ممثل هيئة مطار الشارقة الدولي وعدد من المسؤولين وملاك الخيول.

وفي عروض الشوط الرابع المخصص للأفراس بعمر 4 – 6 سنوات حققت المركز الأول «أميرة جي إف» لمربط غالب 92,25 نقطة والثانية «إس إس فرح أوليفيا» لمالكها أحمد محمد الشميلي 92,25 نقطة والثالثة «جميلة البداير» للشيخ محمد بن سعود القاسمي 92,25 نقطة.

وفي الشوط الخامس المخصص للأفراس بعمر من 7 إلى 9 سنوات فازت بالمركز الأول «بسمة البداير» للشيخ محمد بن سعود القاسمي 93,38 نقطة والثانية «ع ج أمانة» لمربط عجمان 92,88 نقطة والثالثة «غالية الهواجر» للدكتور غانم الهاجري 92,25 نقطة.

لقب

وفازت بالمركز الأول في الشوط المخصص للأفراس بعمر العشر سنوات وأكبر «ماجستي» للشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي 92,88 نقطة والثانية «لكي ستار» للدكتور غانم الهاجري 91,63 نقطة، والثالثة «سيتارا» لمربط بنات الريح 90,75 نقطة.

وفي شوط المهور بعمر سنة فاز بالمركز الأول «ع.ج.نبار» لمالكه سعيد مصبح الكعبي 92,25 نقطة، والثاني «ظافر الهواجر» للدكتور غانم الهاجري 91،75 نقطة والثالث «وارث الزبير» لمالكه بدر عدنان آل علي 91,75 نقطة.

وفي القسم الثاني لنفس الشوط فاز بالمركز الأول «دي تبارك» لمربط دبي للخيول 92,38 نقطة والثاني «إس إم مشهور» للشيخ سعيد بن جمعة آل مكتوم 92,38 نقطة، والثالث «فلاح الهواجر» للدكتور غانم الهاجري 91,88 نقطة.

بطل

وفي عروض جمال خيول الشوط الثامن المخصص للمهور بعمر سنتين حصد المركز الأول «دي شرط» لمربط دبي للخيول 92,25 نقطة والثاني «إ.س.سالم» للشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي 92,13 نقطة والثالث «ج.زلزال» لمربط الريماس 91,75 نقطة.

فاز المهر «إ.س.فوزان» للشيخ عبد الله لن ماجد القاسمي بالمركز الأول في شوط المهور بعمر 3 سنوات 92,25 نقطة، وحل ثانياً «أي.ألأ.أر.تحدي» لمالكه محمد يوسف الرشيد 92,25 نقطة والثالث «منير كي اتش» من مربط الكحلة 91,63 نقطة.

حصد المهر «ك.أ.نيشان» لمالكه خالد غانم العميري المركز الأول في الشوط التاسع والمخصص للمهور بعمر 3 سنوات 93,38 نقطة، والثاني «ع.ج.عجبان» للشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي 92,88 نقطة، والثالث «أرجوان البداير» للشيخ محمد بن سعود القاسمي 92,25 نقطة.

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