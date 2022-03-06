محمد بن مكتوم يتوج فريق الإمارات بطلاً لكأس دبي الذهبية للبولو

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

تحت رعاية سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية شهد الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم المباراة النهائية لكأس دبي الذهبية للبولو 2022، التي جمعت فريق الامارات بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم وفريق الحبتور بقيادة محمد الحبتور، وتوج فريق الإمارات الفائز بالبطولة وفريق الحبتور وصيفا، وفريقي زيدان بكأس أوتو ميلنيوم وعليا الوصيف.

ووجه الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم التهنئة لسمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم لفوزها بالكأس التي تمثل قمة البولو في المنطقة، مشيرا إلى أن المباراة النهائية جاءت قوية ومثيرة وجسدت المستوى الذي بلغته اللعبة في الإمارات.

وهنأ محمد خلف الحبتور بتوليه رئاسة اتحاد الإمارات للبولو متمنيا للاتحاد كل التوفيق ولفت إلى أن الكأس الذهبية تتطور من عام لآخر بما يسهم في نشر وتطور اللعبة.

كانت المباراة الختامية بين الإمارات والحبتور قد انتهت في وقتها الأصلي بعد الأشواط الخمسة بالتعادل بـ8 أهداف لكل منهما، إلا أن الإمارات نجح في إحراز الهدف الذهبي "التاسع" في منتصف الشوط الإضافي الأول لينتزع الكأس الذهبية من فريق الحبتور بعد مباراة مثيرة حافلة بالندية.

وعقب المباراة قام الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم بتتويج الفائزين وأصحاب الألقاب وأفضل خيل، أما مباراة كأس أوتو ميلنيوم والتي سبقت المباراة الرئيسية فقد فاز خلالها فريق زيدان على فريق عليا بـ11 هدفا مقابل 9 أهداف.

وأعربت سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم كابتن فريق الإمارات للبولو عن سعادتها بالفوز بكأس دبي الذهبية للبولو 2022، مؤكدة أن البطولة نجحت بامتياز وأن كل الفرق قدمت مستوى متميزا لذا كان من الصعب التكهن بنتيجة أي مباراة، ووجهت سموها التهنئة إلى محمد خلف الحبتور رئيس اتحاد الإمارات للبولو.

من جانبه وجه محمد خلف الحبتور التهنئة إلى فريق الإمارات لفوزه بكأس دبي الذهبية للبول 2022 وسمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم كابتن الفريق على التميز والإبداع والأداء المقترن بالنتائج الجيدة.

وأعرب الحبتور عن سعادته بما حققته بطولة كأس دبي الذهبية للبولو 2022 من نجاحات مشيرا إلى أن الاتحاد وبتضافر جهود الأندية سيصل إلى العالمية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز