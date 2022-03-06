وسام أهل الخيل.. جائزة محمد بن راشد للتميز

المصدر: دبي – بهاء عطا، خالد المهيري

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منحت جائزة «محمد بن راشد آل مكتوم للتميز في سباقات الخيل» المغفور له بإذن الله الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، «جائزة التميز» على ما قدمه الراحل الكبير للسباقات المحلية والعالمية على مدار أكثر من 40 عاماً.



جاء ذلك خلال أمسية «سوبر ساترداي»، التي أقيمت أمس على مضمار «ميدان» العالمي برعاية «طيران الإمارات»، وتضمنت تكريم الفائزين بجائزة «محمد بن راشد آل مكتوم للتميز في سباقات الخيل»، بحضور الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم رئيس نادي النصر الثقافي الرياضي، والشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات لسباق الخيل، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل، والشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم، والشيخ حمد بن دلموك آل مكتوم، والشيخ دعيج بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس إدارة هيئة رعاية شؤون الخيل بمملكة البحرين الشقيقة.



كما شهد الأمسية أيضاً معالي محمد إبراهيم الشيباني، مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي، والمهندس محمد سعيد الشحي عضو مجلس الإدارة المدير العام لهيئة الإمارات لسباق الخيل، واللواء الدكتور محمد عيسى العظب عضو مجلس الإدارة المدير العام لنادي دبي لسباق الخيل، وعدد من المسؤولين والضيوف ومحبي سباقات الخيول في الدولة.



جائزة التميز



وكان الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات لسباق الخيل، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل، قد قام بتكريم الفائزين بجائزة «محمد بن راشد آل مكتوم للتميز في سباقات الخيل»، إذ تسلم الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم جائزة «فئة التميز» التي منحت للمغفور له بإذن الله تعالى الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، بينما توج «مشرف» للأمير عبدالرحمن بن عبدالله الفيصل بجائزة أفضل حصان، فيما نال الأمير عبدالرحمن بن عبدالله الفيصل جائزة أفضل مالك.



وذهبت جائزة أفضل مدرب إلى مدرب فريق جودلفين شارلي آبلبي، فيما توج الفارس المخضرم فرانكي ديتوري بجائزة أفضل فارس، ونالت المدربة السعودية سارة القحطاني جائزة اختيار الجمهور.

كما توج الفارس أنطونيو فريزو بجائزة أفضل فارس محلي، فيما ذهبت الجائزة العليا للعطاء الدؤوب إلى عائلة يوشيدا اليابانية.



مكانة السباقات



وتقدم الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، بخالص الشكر والتقدير لفارس العرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، على دعم سموه لرياضة الفروسية وسباقات الخيل في الدولة، التي وصلت إلى العالمية، وكذلك فرق العمل التي عملت بكل مسؤولية واجتهاد لإخراج الأمسية بطريقة مميزة تليق بمكانة السباقات في الدولة.

وأضاف الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم أن أمسية «سوبر ساترداي» هي بروفة مصغرة لكأس دبي العالمي، إذ قامت فرق العمل بوضع الخطط التي تم تطبيقها أمس، والتي أظهرت نتائجها الإيجابية، إذ شملت الأمسية تكريم الفائزين بجائزة «محمد بن راشد آل مكتوم للتميز في سباقات الخيل»، والدورة الثانية من ملتقى دبي لشركاء الفروسية.



وأكد الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم أن هذا حدث مهم لعالم سباقات الخيل، إذ تجتمع أبرز وأقوى السلالات في هذا السباق، كما قمنا هذا العام بإضافة عدد من الفعاليات في الأمسية، لكي ترفع من مستواها، مضيفاً أن هناك أفكاراً جديدة سوف يتم تطبيقها مستقبلاً.



وقال الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم إن الأمسية شهدت وجود ما يقارب الـ 13 ألف متفرج، وخلال أمسية كأس دبي العالمي سوف تعود الأمور لسابق عهدها من ناحية الوجود الجماهيري مع تطبيق الإجراءات الاحترازية.



كأس دبي العالمي



وأكد اللواء الدكتور محمد عيسى العظب، أن أمسية «كأس دبي العالمي» هي بروفة مصغرة للحدث المنتظر كأس دبي العالمي، ونحن نعمل وفقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، إذ تمكنا من تجاوز مرحلة جائحة كورونا ودخلنا مرحلة التعافي من الوباء، وعدنا إلى سابق عهدنا مع تطبيق الإجراءات الاحترازية.



وأضاف أن الأمسية كانت ناجحة بكل المقاييس بوجود الرعاة والملاك والمدربين والجمهور، إذ تنافست أفضل خيول العالم، ونحن فخورون بهذه المشاركات العالمية في الأمسية، وفي كأس دبي العالمي أواخر الشهر الجاري.



وقال اللواء الدكتور محمد عيسى العظب إن جائزة «محمد بن راشد آل مكتوم للتميز في سباقات الخيل» هي لفتة كريمة من فارس العرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، إلى عالم الفروسية وأهل الخيل، خاصة أن سموه هو الأب الروحي لصناعة الخيل من خلال دعمه لها في المجالات كافة، سواء سباقات القدرة أو السرعة، وهي مبادرة تهدف إلى تسليط الضوء على الفئات المختلفة التي تعتبر أيقونات في عالم الفروسية، وارتأت اللجنة المنظمة أن يتم تكريم الفائزين بالتزامن مع أمسية «سوبر ساترداي»، التي شهدت تكريم المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، على دعمه سباقات الخيل على مدار أكثر من 40 عاماً.



وأكد اللواء الدكتور محمد عيسى العظب أن إقامة حفل جائزة «محمد بن راشد آل مكتوم للتميز في سباقات الخيل» والدورة الثانية من ملتقى دبي لشركاء الفروسية، بالتزامن مع الأمسية، هو توجه من قبل اللجنة المنظمة للارتقاء بالأمسية الكبيرة، والذي يهدف إلى إعطاء المكانة العالمية اللائقة بهذا الحدث العالمي من خلال تجميع هذه الفعاليات.



تألق



وخطف «هايبوثيتيكال» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الأنظار خلال الأمسية، إذ توج بجدارة بلقب الشوط السادس الرئيس «الجولة الثالثة - بطولة آل مكتوم للتحدي» للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 2000 متر «الفئة الأولى» على المضمار الرملي، وبرعاية «طيران الإمارات»، والبالغة قيمة جوائزه 450 ألف دولار، بقيادة الفارس مايكل بارزالونا وإشراف المدرب سالم بن غدير، مسجلاً زمناً قدره 02:04:79 دقيقة وبفارق طول عن «ريمورز» لـ«إسطبلات الراشد» بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب بوبات سيمار.



وحل في المركز الثالث «إيفر فاست» لـ«مزرعة كيدار – فرانكي أوكونور» بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دووج واتسون.



الشوط الأول



ظفر «جوغورثا دي مونلاو» لـ«ياس للسباقات» بلقب الشوط الأول «الجولة الثالثة - بطولة آل مكتوم للتحدي»، المخصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة 2000 متر «الفئة الأولى» على المضمار الرملي برعاية «المغامرات العربية»، والبالغة قيمة جوائزه 75 ألف دولار، بقيادة الفارس فرناندو جارا وإشراف المدرب جان كلود بيكو، مسجلاً زمناً قدره 02:16:85 دقيقة وبفارق 5 أطوال ونصف الطول عن «براق» لـ«ياس للسباقات» أيضاً بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب جان كلود بيكو.



وجاء ثالثاً «راجح» لباسل مسعود صالح الكسبي، بقيادة الفارس أنطونيو فريزو وإشراف المدرب مصبح المهيري.



الشوط الثاني



اقتنص «حكم» لـ«شادويل» لقب الشوط الثاني «بطولة دبي مدينة الذهب» لمسافة 2410 أمتار «الفئة الثانية» على المضمار العشبي، وبرعاية «الإمارات سكاي واردز»، والبالغة قيمة جوائزه 250 ألف دولار، بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب أوين بوروز، مسجلاً زمناً قدره 02:28:56 دقيقة وبفارق رأس عن «ويذاوت إيه فايت» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، بقيادة الفارس أندريا إتزني وإشراف المدرب سايمون كريسفورد.



وحل في المركز الثالث «جلوبال ستورم» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي.



الشوط الثالث



حقق «ديزرت ويزدوم» لحسن صالح الحمادي لقب الشوط الثالث «بطولة برج نهار» لمسافة 1600 متر «الفئة الثالثة» على المضمار الرملي وبرعاية «الإمارات للشحن الجوي»، والبالغة قيمة جوائزه 250 ألف دولار، بقيادة الفارس أدري دي فريز وإشراف المدرب أحمد الشميلي، مسجلاً زمناً قدره 1.37.17 دقيقة وبفارق طول ونصف الطول عن «مبكر» لـ«شادويل» بقيادة الفارس دين أونيل وإشراف المدرب دووج واتسون.



وجاء ثالثاً «توز» لـ«إسطبل داكي» بقيادة الفارس أنطونيو فريزو وإشراف المدرب بوبات سيمار.



الشوط الرابع



ظفر «مان أوف بروميس» لجودلفين بلقب الشوط الرابع «بطولة ند الشبا للسرعة تيرف» لمسافة 1200 متر «الفئة الثالثة» على المضمار العشبي، وبرعاية «الإمارات للشحن الجوي»، والبالغة قيمة جوائزه 250 ألف دولار، بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، مسجلاً زمناً قدره 01:08:14 دقيقة وبفارق 4 أطوال وثلاثة أرباع الطول عن «إيه كيس أوف يو» لجاري دفلين بقيادة الفارس رونان ويلان وإشراف المدرب إدريان ماكجينس.



وحل في المركز الثالث «الكرامة» لـ«شادويل» بقيادة الفارس سلفستر دي سوزا وإشراف المدرب مصبح المهيري.



الشوط الخامس



اقتنص «كواتي بون» لـ«مربط غوارا ديل سور» لقب الشوط الخامس «بطولة البستكية» لمسافة 1900 متر «قوائم» على المضمار الرملي، وبرعاية «الإمارات للعطلات»، والبالغة قيمة جوائزه 170 ألف دولار، بقيادة الفارس فانجر ليل وإشراف المدرب أنطونيو سنترا بيريرا، مسجلاً زمناً قدره 02:00:91 دقيقة وبفارق طول وربع الطول عن «ويذرينج» لـ«فيكتورياس» بقيادة الفارس أدري دي فريز وإشراف المدرب فوزي ناس.



وجاء ثالثاً «بندوج» لمحمد خليل أحمد بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب بوبات سيمار.



الشوط السابع



ظفر «ستورم دميج» لجودلفين بلقب الشوط السابع «بطولة رأس الخور» لمسافة 1400 متر على المضمار العشبي، وبرعاية «طيران الإمارات»، والبالغة قيمة جوائزه 300 ألف دولار، بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور، مسجلاً زمناً قدره 01:21:67 دقيقة وبفارق طول وثلاثة أرباع الطول عن «متفوق» لجودلفين بقيادة الفارس باتريك كوسجراف وإشراف المدرب سعيد بن سرور.

وجاء ثالثاً «باث أوف ثندر» لجودلفين بقيادة الفارس مايكل بارزالونا وإشراف المدرب شارلي آبلبي.



الشوط الثامن



اقتنص «الفريق» لـ«شادويل» لقب الشوط الثامن «بطولة جبل حتا» لمسافة 1800 متر «الفئة الأولى» على المضمار العشبي، وبرعاية «طيران الإمارات»، والبالغة قيمة جوائزه 350 ألف دولار، بقيادة الفارس دين أونيل وإشراف المدرب مصبح المهيري، مسجلاً زمناً قدره 01:48:89 دقيقة وبفارق طول وربع الطول عن «فاينست ساوند» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بقيادة الفارس أندريا إتزني وإشراف المدرب سايمون كريسفورد.



وحل في المركز الثالث «أورسا مينور» لحمدان بن حرمش بقيادة الفارس راي داوسون وإشراف المدرب أحمد بن حرمش .



الشوط التاسع



حقق «إيسترن ورلد» لمحمد أحمد علي السبوسي لقب الشوط التاسع «بطولة مهب الشمال» لمسافة 1200 متر «الفئة الثالثة» على المضمار الرملي، وبرعاية «طيران الإمارات»، والبالغة قيمة جوائزه 250 ألف دولار، بقيادة الفارس راي داوسون وإشراف المدرب أحمد بن حرمش، مسجلاً زمناً قدره 01:11:14 دقيقة وبفارق طول وثلاثة أرباع الطول عن «مانجير» لمدام ناتالي ستاينمان بقيادة الفارس إيدي هاردوين وإشراف المدربة كارينا في.



وجاء ثالثاً «اجتلاب» لبول وايلدز بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب شارلي فيلوس.

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