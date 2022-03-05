سالم بن غدير: هدف «هايبوثيتيكال» كأس دبي العالمي

المصدر: دبي - بهاء الدين عطا - خالد المهيري - تصوير - إبراهيم صادق

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عرب المدرب سالم بن غدير عن سعادته بالفوز الذي حققه البطل «هايبوثيتيكال» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بلقب «الجولة الثالثة – بطولة آل مكتوم للتحدي» للخيول المهجنة الأصيل متفوقاً على نخبة الخيول في الشوط.

وأضاف قائلاً إن الهدف الرئيسي للبطل المشاركة في كأس دبي العالمي، مشيراً بأن «هايبوثيتيكال» واجه نخبة قوية من الخيول وفوزه جاء وفق تعليمات وخطة محددة.

سعيد بن سرور: احتمال مشاركة «ستورم دميج» في «جودلفين للميل»

أشاد المدرب العالمي سعيد بن سرور بالمستوى المتطور الذي قدمه «ستورم دميج» لجودلفين ببطولة «رأس الخور» متفوقاً على أقوى الخيول.

وأضاف قائلاً إن المشاركة المقبلة ستعتمد على تصنيف لجنة الخبراء، وإن هناك احتمالاً بأن يشارك في شوط «جودلفين للميل» ضمن أمسية كأس دبي العالمي، ثم الاستعداد للمشاركات في الموسم الأوروبي.

وأكد سعيد بن سرور أن الأرضية والمسافة كانتا مناسبتين وساهمتا في تحقيق الفوز.

شارلي آبلبي: «مان أوف بروميس» إلى «القوز للسرعة»

عبر مدرب جودلفين شارلي آبلبي عن ارتياحه بالفوز الذي حققه «مان أوف بروميس» بطل «بطولة ند الشبا للسرعة تيرف».

وقال شارلي آبلبي: ( هذه واحدة من السباقات التي تبعث مشاهدتها على الارتياح، انطلقنا من البوابة 15، وكنت واثقاً من أن الفريق أحسن تجهيز «مان أوف بروميس»، ولم يسبق لي رؤيته في حالة أفضل).

وأضاف: (هو الآن أكبر بعام، ولدي قناعة راسخة بأن خيول السرعة هذه تحتاج للوقت حتى تكتسب النضج، بل وأثناء السير عبر النفق قلت إلى صوفي شرتين (مساعدة المدرب) بأنه لم يسبق له أن كان في مثل هذه الحالة، والآن أصبحت لديه مؤخرة جواد سرعة برغم كونه جواداً أصغر حجماً وأقل قوة، ولكنه تطور بشكل جيد للغاية في الآونة الأخيرة، وكان أداءً جيداً، وقال وليام إنه لو استطاع تقديم نفس الأداء خلال ثلاثة أسابيع، سيراودنا احتمال الحصول على فائز بسباق القوز للسرعة، وكان يحظى بتقدير كبير منا حينما كان في عمر السنتين في الواقع، ولكن لسوء الطالع تعرض لبعض النكسات).

وواصل قائلاً: ( القوز سيكون سباقاً رائعاً، وبعض الخيول الأخرى سيتطور مستواها، وسبق لنا المشاركة هنا ولدينا أفضلية الأرض في حين أن «إماراتي أنا» وأمثاله سيظلون هنا حتى أمسية كأس دبي العالمي، وسوف يتطور مستواهم، وأنا واثق من أنه سيكون سباقاً مختلفاً، وهو دائماً كذلك).

لارا صوايا: سعداء بلقب بطولة الخيول العربية

أعربت لارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية عن سعادتها وفخرها بالفوز بلقب «الجولة الثالثة - بطولة آل مكتوم للتحدي» للخيول العربية الأصيلة.

ومن جانبه أكد المدرب جان كلود بيكو بأن البطل «جوغورثا دي مونلاو» واجه صعوبات في التنفس عقب عودته من فرنسا وتم علاجه، واكتمل شفاؤه وظهر في السباق بمستوى متميز وأنهم ينتظرون دعوة اللجنة المنظمة لأمسية كأس دبي العالمي لدعوة البطل للمشاركة في شوط «كحيلة كلاسيك» وعقبها سيتم القرار النهائي بالمشاركة برفقة «براق» في هذا الشوط.

أوين بوروز: «حكم» إلى «دبي شيماء كلاسيك»

أكد المدرب أوين بوروز بأن الوجهة المقبلة للبطل «حكم» الذي ظفر بلقب «بطولة دبي مدينة الذهب» هي «دبي شيماء كلاسيك» خلال أمسية كأس دبي العالمي الشهر الجاري، بعد أن أظهر مستوى متطوراً خلال الشوط.

وأضاف أن الفوز باللقب يعتبر إضافة قوية للنتائج التي حققها البطل في المضامير الإنجليزية خاصة في «آسكوت» و«نيوبري» و«كمبتون» و«يورك».

مصبح المهيري: «الفريق» متطور وهدفه «دبي تيرف»

أعرب المدرب مصبح المهيري عن سعادته بالفوز الذي حققه «الفريق» لـ«شادويل» الذي اقتنص لقب «بطولة جبل حتا»، إذ تطور مستواه بشكل كبير وظهر ذلك جلياً خلال السباق.

وأكد مصبح المهيري أن الوجهة المقبلة للبطل هو سباق «دبي تيرف» في أمسية كأس دبي العالمي.

أحمد الشميلي: وجهة «ديزرت ويزدوم» سباق «جودلفين للميل»

أكد المدرب احمد الشميلي بأن البطل «ديزرت ويزدوم»، الذي ظفر بلقب «بطولة برج نهار» سيتجه إلى سباق «جودلفين للميل» في أمسية كأس دبي العالمي.

وأضاف أن خسارته للسباق الماضي في جبل علي جاءت بسبب اصطدامه مع الخيول المشاركة مما تسبب في خسارته للسباق.

أحمد بن حرمش: «إيسترن ورلد» متطور ولديه إمكانيات للأفضل

أشاد المدرب أحمد بن حرمش بمستوى الأداء الذي ظهر عليه «إيسترن ورلد» بطل «بطولة مهب الشمال»، مضيفاً بأن الوجهة المقبلة «سباق القوز للسرعة».

وأضاف أن البطل واجه منافسة شرسة وتمكن من التفوق على أبرز المنافسين في اللحظات الحاسمة من الشوط.

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