«مهرات دبي» تتألق في افتتاح مهرجان الشارقة الدولي 23

المصدر: الشارقة – فائز بجبوج

ت + ت - الحجم الطبيعي

لفتت الانتباه مهرات مربط دبي للخيول العربية، من خلال المهرة «دي نجلة» و«دي راما» و«دي نهب» و«دي شاهقة»، بحصولهن على المراكز المتقدمة في افتتاح مهرجان الشارقة الدولي 23 للجواد العربي، والذي ينظمه نادي الشارقة للفروسية والسباق، بالتعاون مع المنظمة الأوروبية للخيول العربية (ECAHO)، وجمعية الإمارات للخيول العربية. ويحظى المهرجان برعاية كريمة، ودعم من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبرعاية هيئة مطار الشارقة الدولي الراعي الرسمي للمهرجان، وبدعم من مجلس الشارقة الرياضي، ويشهد مشاركة 271 جواداً، من 9 دولة عربية وأجنبية.

شهد اليوم الافتتاحي، الشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق، والشيخ عبد الله بن محمد آل ثاني، والشيخ حمد بن علي آل ثاني، وسلطان اليحيائي مدير عام النادي، والمهندس محمد التوحيدي المدير العام لمربط دبي للخيول، وعبد العزيز المرزوقي المدير التنفيذي لمربط دبي، والعديد من المسؤولين وملاك الخيول.

القسم الأول

فازت «إم دي إس روضة» لمالكها قصي محمد، بالمركز الأول بالقسم الأول في الشوط الأول، المخصص للمهرات بعمر سنة، بمجموع 91,75 نقطة، والمركز الثاني «إس شارجة» للشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي 91,00، والثالثة «سحاب البداير» للشيخ محمد بن سعود القاسمي 91,00 نقطة. وفي منافسات القسم الثاني لنفس فئة المهرات بعمر سنة، تصدرت «دي نجلة» لمربط دبي، محققة 93,13 نقطة، والثانية «ع ج ليما» لإسطبلات أمارا للخيول، وحصدت 92,13 نقطة، والثالثة «عجايب غالب» لمربط غالب للخيول، ونالت 90.75 نقطة.

القسم الثالث

ظفرت «ع ج سجلا» لمربط عجمان، بالمركز الأول في القسم الثالث للمهرات بعمر سنة، بمجموع 92,75 نقطة، وبالمركز الثاني «دي راما» لمربط دبي، بمجموع 92,13، وبالمركز الثالث «منار الزبير» للشيخ عبد الله خالد عبد الله آل ثاني 92,00 نقطة. وفي منافسات الشوط الثاني، وبقسمه الأول، والمخصص للمهرات بعمر سنتين، فازت بالمركز الأول «ع ج غزالة» لمربط عجمان، بمجموع 92,63 نقطة، والمركز الثاني «دي نهب» لمربط دبي للخيول 92,75 نقطة، والثالثة «باهية إس بي إم» لمالكها سلطان عبد العزيز لوتاه 91,88 نقطة.

القسم الثاني

وفي منافسات القسم الثاني لنفس الشوط، فازت بالمركز الأول «آر إس كي عنود» من إسطبلات أمارا للخيول 92,75 نقطة، والمركز الثاني «ع ج تله» لمالكها خليفة علي الكتبي 92,38 نقطة، والثالثة «الأريام الظنة» لسمو الشيخ ياس بن حمدان بن زايد آل نهيان 92,25 نقطة. وحصدت المهرة «ع ج البراقة الخامسة» لمربط عجمان، المركز الأول في الشوط الثالث المخصص للمهرات بعمر ثلاث سنوات، بمجموع 93,38 نقطة، وحلت ثانية «دي شاهقة» لمربط دبي للخيول 92,75 نقطة، والثالثة «الأريام بروق» لسمو الشيخ هزاع بن حمدان بن زايد آل نهيان 91,50 نقطة.

اليوم الختامي

ويشهد اليوم، السبت، الثالث الختامي للمهرجان، 3 أشواط للفحول بمختلف الأعمار، وجميعها برعاية هيئة مطار الشارقة الدولي. ويختتم المهرجان بالأشواط الستة الرئيسة، والتي تأهلت إليها الخيول الحائزة على المركز الأول والثاني والثالث، خلال أيام المهرجان، وهي بطولة المهرات بعمر السنة، وبطولة المهرات بعمر سنتين وثلاث سنوات، وبطولة الأفراس، وبطولة المهور بعمر السنة، وبطولة المهور بعمر السنتين وثلاث سنوات، بطولة الفحول، وجميعها برعاية هيئة مطار الشارقة الدولي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز