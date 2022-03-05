«مراقب» يلمع في مضمار العين

المصدر: العين- طلحة عبدالله

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لمع نجم الجواد «مراقب» للوثبة للسباقات العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، في أمسية السباق الحادي عشر للمضمار العيناوي، ليودع فئة المبتدئة بفوز رائع توج على أثره بلقب الخبيصي في الشوط الثالث، لمسافة 1600 متر، وركض الجواد الفائز تحت قيادة دين أورتيل، برشاقة منذ البداية، ليتجاوز منافسيه في اللفة الأخيرة، ويصل أولاً إلى خط النهاية في زمن قدره 1:52:23 دقيقة، بفارق 2 طول عن صاحب المركز الثاني.

وخطف المهر «جفنور» لإسطبلات العجبان، العائدة لسمو الشيخ طحنون زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني، لقب زاخر في الشوط الخامس، لمسافة 2000 متر، «سباق المبتدئة المصنف»، وشهد هذا الشوط تنافساً محتدماً، استمر حتى الأمتار الأخيرة قبل أن يحسمه المهر الفائز بإشراف عبدالله الحمادي، وقيادة دين أورتيل، لصالحه بفارق رأس عن صاحب المركز الثاني، وبزمن قدره 2:21:60 دقيقة.

وتوج الجواد «لا بأس» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بلقب المسعودي في الشوط الأول لمسافة 1600 متر «تكافؤ»، وقدم الجواد الفائز بقيادة ريتشارد مولن، وإشراف نيكولاس بشالارد أداء متميزاً في الأمتار الأخير، ليتجاوز منافسيه ويصل أولاً إلى خط النهاية بفارق 1.5 طول عن ملاحقه المباشر.

بطولة الميل

ظفر الجواد «ايه اف سند» لمالكه ومدربه خليفة مطر النيادي، وقيادة سيف البلوشي، بلقب بطولة العين للميل «الفئة الثالثة» في الشوط الرابع والرئيس بالأمسية، لمسافة 1600 متر، واستطاع الجواد الفائز أن يؤكد جدارته على الرغم من بلوغه سن التاسعة، ليتصدر السباق بفارق 2.5 طول عن أقرب ملاحقيه، وبزمن قدره 1:48:86 دقيقة.

وفاز الجواد «ايه اف فلق» لنقابة البراق، وإشراف أحمد الشميلي، وقيادة مارسيلينو رودريجز، بلقب كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة، لمسافة 1400 متر «تكافؤ»، بفارق 2:25 طول عن صاحب المركز الثاني، بعد أن قطع المسافة في زمن قدره 1:34:91 دقيقة.

وفاز الجواد «ايه اف مخرج» لخالد خليفة النابودة، وإشراف ارنست أورتيل، وقيادة تاج أوشي، بلقب القطارة في الشوط السادس لمسافة 2000 متر «تكافؤ»، وقطع الجواد البطل مسافة السباق في زمن قدره 2:20:52 دقيقة، ليصل إلى خط النهاية بفارق 4 أطوال عن صاحب المركز الثاني.

وانتزع الجواد «ند الشبا» لسالم الحراري، وإشراف راشد على الرايحي، وقيادة ساندرو بايفا، لقب الهيلي في الشوط السابع والختامي بالأمسية لمسافة 2000 متر «تكافؤ»، وبعد سباق مثير، استمر حتى اللحظات الأخيرة، تجاوز الجواد الفائز منافسه المباشر بفارق رأس، قاطعا ًمسافة السباق في زمن قدره 2:18:68 دقيقة.

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