9 خيول تتنافس على لقب «واحة ليوا» بمضمار أبوظبي

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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تتنافس 9 من نخبة الخيول على الفوز بلقب سباق «واحة ليوا» في الشوط الرابع من الحفل الثاني عشر الذي ينظمه نادي أبوظبي للفروسية على مضماره العشبي مساء الأحد، والذي يضم 6 أشواط قوية، بمشاركة 71 خيلاً وجوائز مالية إجمالية بقيمة 690 ألف درهم.

وستكون الانطلاقة عند الخامسة مساءً، عبر سباق «البطين» لمسافة 2200 متر المخصص للمبتدئة بمشاركة 12 خيلاً وجوائز مالية 80 ألف درهم، ويبرز في هذا الشوط «الثوار»، «بسام»، «قيصر».

وتقام جولة جديدة من سباق كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 1200 متر في الشوط الثاني بمشاركة 8 خيول فقط تتنافس على جوائز بقيمة 70 ألف درهم، أبرزها «أيه أف مجالس»، «جولد سيلفر»، «أم أم البلقة».

ويشهد الشوط الثالث سباق «الشرقي» لمسافة 1400 متر المخصص للخيول توليد الإمارات بمشاركة 14 خيلاً وجوائز بقيمة 80 ألف درهم، ومن أقوى الخيول المرشحة لمنصات التتويج «أيه أف أفهم»، «العزوم»، «ضاري ورسان».

ويجذب سباق «واحة ليوا» لمسافة 1400 متر 9 خيول قوية من الفئة الثانية تتنافس على جوائز مالية الأعلى في الحفل والتي تبلغ 300 ألف درهم، ومن الخيول المرشحة للقب «حميم»، «عارف»، «أشتون توريتس»، «جوال الريف» وبقية الخيول الأخرى التي تمتلك جميعاً فرصة كبيرة في بلوغ منصات التتويج.

ويتواصل الحفل في الشوط الخامس على لقب سباق «الخبيرة» لمسافة الميل بمشاركة 14 خيلاً وجوائز مالية 80 ألف درهم، ومن الخيول البارزة في هذا الشوط «حوافز»، «دستور»، «وكيل ورسان».

ويختتم الحفل في الشوط السادس على لقب سباق «النهيان» لمسافة 1400 متر المخصص للخيول المهجنة الأصيلة، ويشهد مشاركة 14 خيلاً، وتبلغ الجوائز المالية 80 ألف درهم، ومن الخيول المرشحة للقب «مجيب»، «ملهم»، «تركي».

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