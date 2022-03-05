ملتقى دبي السنوي لشركاء الفروسية في «ميدان»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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تنطلق أعمال الدورة الثانية من ملتقى دبي السنوي الثاني لشركاء الفروسية في مضمار ميدان بدبي اليوم بأحد أكبر عروض الموسم، تأكيداً لمكانة دبي الرائدة في عالم رياضات الخيول المتنامية في المنطقة، لتستمر أعمال الملتقى على مدار يومي السبت والأحد، بالتزامن مع أمسية «سوبر ساترداي» التي تشكل إحدى أهم فعاليات كرنفال كأس دبي العالمي.

ويستكمل الكرنفال، الذي بدأت منافساته على مضمار ميدان 13 يناير الماضي، فعالياته لهذا الموسم بمجموعة من السباقات المهمة، ومن المنتظر أن ينضم إلى أمسية «سوبر ساترداي»، هذا العام سباق مشوّق وهو سباق رأس الخور لمسافة 1400 متر على المضمار العشبي وتبلغ قيمة جوائزه 300 ألف دولار.

مشاركة عالمية

وتتصدر مناقشة الفرص المستقبلية الواعدة لهذه الصناعة جدول أعمال المنتدى الذي سيتواجد فيه ممثلو أكثر من 250 إسطبلاً، إضافة إلى 350 مشترياً و75 مورّداً، كما سيستضيف الحدث سلسلة من الجلسات والعروض التقديمية حول مختلف الموضوعات المعنية بقطاع الخيل، فيما ستتميز النسخة الثانية من المنتدى بإتاحة الفرصة للمشاركين للفوز بأكثر من 250 جائزة.

ويتميز الملتقى بشموليته حيث يتضمن كافة العناصر المتعلقة بصناعة الخيل، حيث سيقدم العارضون المشاركون من المنطقة والعالم، أحدث تقنياتهم وابتكاراتهم الداخلة صناعة الخيول بما في ذلك منتجات الأعلاف والتغذية ومنتجات الأرضيات والمستحضرات والخدمات البيطرية، وتقنيات الإسطبل وغيرها من مختلف المكونات المرتبطة بالخيول. يُشار إلى أن ملتقى دبي لشركاء الخيول يتم تنظيمه بالشراكة بين نادي دبي لسباقات الخيل ونادي دبي للفروسية، أبرز جهتين معنيتين بالخيل في منطقة الشرق الأوسط، وتقام فعالياته على مضمار ميدان، الأكبر من نوعه في المنطقة.

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