منافسة مثيرة على ألقاب «سوبر ساترداي» برعاية «طيران الإمارات»

المصدر: دبي - خالد المهيري

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تنطلق، اليوم، على مضمار «ميدان» العالمي، أمسية «سوبر ساترداي»، التي تتضمن 9 أشواط مثيرة، برعاية «طيران الإمارات». كما تتضمن الأمسية تكريم الفائزين بجائزة «محمد بن راشد آل مكتوم للتميز في سباقات الخيل»، وانطلاق النسخة الثانية من ملتقى دبي السنوي الثاني لشركاء الفروسية، وعرض «دار الخيل»؛ وهي التسمية الجديدة لمركز إعادة تأهيل خيول السباق.

مواصلة الرؤية

وقال الشيخ راشد بن دلموك بن جمعة آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل: «تواصل دبي برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ترسيخ موقعها مركزاً رئيساً لصناعة الخيول في المنطقة والعالم، ويتضح ذلك من خلال الإقبال الكبير على المشاركة في الدورة الثانية من الملتقى، مستقطبةً أهم الجهات المعنية بالخيول في العالم وفي مقدمتها نادي دبي لسباقات الخيل ونادي دبي للفروسية، في حين تشهد هذه الصناعة نمواً مطرداً بينما يقدر حجمها بنحو 400 مليون دولار، أي ما يوازي نحو 1.47 مليار درهم».

وأضاف: «يسعدنا أن نرى التقدم السريع الذي يحققه الملتقى في ثاني دوراته، عقب النجاح الكبير المتحقق في دورته الماضية، وهو ما يحفزنا على إطلاق المزيد من المبادرات الداعمة لصناعة الخيل على الصعد كافة المحلية والإقليمية والدولية، لإتاحة المزيد من الفرص لتطور وازدهار رياضات وصناعة الخيل وتهيئة الأجواء لمزيد من التفاعل البنّاء بين مختلف الأطراف المعنية بها عالمياً».

الشوط الأول

وستكون البداية مع الشوط الأول «الجولة الثالثة - بطولة آل مكتوم للتحدي» المخصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة 2000 متر «الفئة الأولى» على المضمار الرملي وبرعاية «المغامرات العربية» والبالغة قيمة جوائزه 75 ألف دولار والذي يشهد مشاركة 10 خيول أبرزهم «براق» و«جوغورثا دي مونلاو» لـ«ياس للسباقات»، «إيه إف البيرق» و«أيه إف العجاج» لخالد خليفة النابودة.

الشوط الثاني

يشارك في الشوط الثاني «بطولة دبي مدينة الذهب» لمسافة 2410 أمتار «الفئة الثانية» على المضمار العشبي وبرعاية «الإمارات سكاي واردز» والبالغة قيمة جوائزه 250 ألف دولار، 14 خيلاً أبرزهم «جلوبال هيت» و«جلوبال ستورم» لجودلفين، «حكم» لـ«شادويل»، «ويذاوت ايه فايت» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم.

الشوط الثالث

يشهد الشوط الثالث «بطولة برج نهار» لمسافة 1600 متر «الفئة الثالثة» على المضمار الرملي وبرعاية «الإمارات الشحن الجوي» والبالغة قيمة جوائزه 250 ألف دولار، مشاركة 13 خيلاً أبرزهم «سوفت ويسبر» لجودلفين، «الكامل» و«مبكر» لـ«شادويل»، «مهيب» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم.

الشوط الرابع

يشارك في الشوط الرابع «بطولة ند الشبا للسرعة تيرف» لمسافة 1200 متر «الفئة الثالثة» على المضمار العشبي وبرعاية «طيران الإمارات» والبالغة قيمة جوائزه 250 ألف دولار، 16 خيلاً أبرزهم «مان أوف بروميس» و«فاينال سونج» لجودلفين، «جدول» و«جاش» و«متفاوت» و«مترفع» و«الكرامة» لـ«شادويل»، «إماراتي أنا» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم.

الشوط الخامس

يشهد الشوط الخامس «بطولة البستكية» لمسافة 1900 متر «قوائم» على المضمار الرملي وبرعاية «الإمارات للعطلات» والبالغة قيمة جوائزه 170 ألف دولار، مشاركة 12 خيلاً أبرزهم «سيكريت إيميدج» لجودلفين، «سد مأرب» لـ«كيه اتش كيه للسباقات»، «كوالتي هيومر» لسلطان علي.

الشوط السادس

يشارك في الشوط السادس الرئيس «الجولة الثالثة - بطولة آل مكتوم للتحدي» للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 2000 متر «الفئة الأولى» على المضمار الرملي وبرعاية «طيران الإمارات» والبالغة قيمة جوائزه 450 ألف دولار، 15 خيلاً أبرزهم «دبي أيكون» لجودلفين، «هايبوثيتيكال» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، «أفانت غارد» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، «كافو» للشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم، «فور ذي توب» لـ«ر ر ر للسباقات».

الشوط السابع

يشهد الشوط السابع «بطولة رأس الخور» لمسافة 1400 متر على المضمار العشبي وبرعاية «طيران الإمارات» والبالغة قيمة جوائزه 300 ألف دولار مشاركة 16 خيلاً أبرزهم «السهيل» و«دبي» و«متفوق» و«باث أوف ثندر» و«ستورم دميج» و«دبي لاف» لجودلفين، «حقيقي» و«مقترب» و«راعب» و«زينهم» لـ«شادويل»، «برينس إيجي» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم.

الشوط الثامن

يشارك في الشوط الثامن «بطولة جبل حتا» لمسافة 1800 متر «الفئة الأولى» على المضمار العشبي وبرعاية «طيران الإمارات» والبالغة قيمة جوائزه 350 ألف دولار، 15 خيلاً أبرزهم «بارني روي» و«هايلاند افنيو» و«لاند أوف ليجندس» «زاغوزكي» لجودلفين، «الفريق» لـ«شادويل»، «فاينست ساوند» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم.

الشوط التاسع

يشهد الشوط التاسع « بطولة مهب الشمال» لمسافة 1200 متر « الفئة الثالثة» على المضمار الرملي وبرعاية طيران الإمارات والبالغة قيمة جوائزه 250 ألف دولار، مشاركة 10 خيول أبرزهم« كانفاسد» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، «بريمير ستار» لـ «ر ر ر للسباقات».

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