كأس البولو الذهبية تختتم اليوم

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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تحت رعاية سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، تختتم اليوم (السبت) منافسات بطولة كأس دبي الذهبية للبولو 2022، التي انطلقت منتصف فبراير الماضي على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية بدبي لاند، بمشاركة 8 فرق هي، الإمارات وأبوظبي وغنتوت والحبتور وايه ام وزيدان وبنجاش وذئاب دبي كافو. وسيقص شريط الختام أربعة فرق.

حيث تنطلق في الثانية من بعد الظهر مباراة نهائي «الترضية» بين فريقي زيدان وايه ام، وفي الرابعة عصراً سيكون جمهور وعشاق اللعبة على موعد مع اللقاء النهائي المرتقب والذي سيجمع بين فريقي الإمارات بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، والحبتور بقيادة محمد خلف الحبتور في واحدة من أقوى المباريات.وأعدت اللجنة المنظمة للكأس الذهبية ونادي ومنتجع الحبتور كل الترتيبات للكرنفال الرياضي السنوي الذي ينتظره عشاق اللعبة محلياً وعالمياً، حيث يضم الفريقان كوكبة من أبرز نجوم اللعبة في العالم خصوصاً، وأن البطولة تقام هذا العام للمرة الأولى من دون سقف للهانديكاب «التصنيف العالمي».

ووجه اتحاد الإمارات للبولو واللجنة المنظمة الدعوة إلى كبار المسؤولين عن الحركة الرياضية والشبابية لحضور الختام والمشاركة في تتويج الأبطال.

كما وجه محمد الحبتور رئيس اتحاد الإمارات للبولو، التهنئة إلى كل الفرق المشاركة في البطولة، مؤكداً أن التعاون والعمل بروح الفريق الواحد كان وراء جملة النجاحات التي تحققت.

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