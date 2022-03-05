أغلى كؤوس البولو 13 مارس

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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يواصل نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، استعداداته لإقامة بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للبولو، في نسختها الـ22، التي ينظمها النادي برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس النادي، وبدعم من مجلس أبوظبي الرياضي، وجمعية الإمارات للبولو، خلال الفترة من 13 حتى 27 مارس الحالي، بالتنسيق مع منافسات بطولة كأس دبي العالمي للبولو، بما يضمن النجاح للبطولتين.

وذلك وسط مشاركة مميزة ورعاية كبيرة من العديد من الشركات والمؤسسات الوطنية، مواصلة للنجاحات التي ظلت تحققها البطولة الغالية التي يحمل لقبها فريق غنتوت بعد فوزه في نهائي النسخة الماضية على فريق الحبتور. وتمثل بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للبولو، ختام نشاط نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو لموسم 2021 – 2022، والذي اشتمل على العديد من المنافسات الرياضية والفعاليات المجتمعية وسط تنظيم أنيق.

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