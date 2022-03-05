نهائي الخيول الصغيرة لقفز الحواجز اليوم

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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تستضيف ميادين منتجع الفرسان الرياضي الدولي، اليوم، فعاليات منافسات نهائي خيول القفز الصغيرة، بإشراف اتحاد الإمارات للفروسية، ودعم مجلس أبوظبي الرياضي، ورعاية لونجين راعية دوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز، وتقام منافسات النهائي اليوم وغداً، وتتألف من 10 منافسات، وتتنافس في ست منها خيول القفز عمر «5 ـ 6 ـ 7» سنوات، بواقع منافسة يومياً لكل فئة عمرية منها، ومنافسات اليوم للخيول الصغيرة جميعها بمواصفات الجولة الواحدة، تبدأ بمنافسة الخيول عمر 5 سنوات مواليد «2017» على حواجز «110» سم. وتقام منافستان اليوم من جولة واحدة على حواجز ارتفاعها «110» سم، الأولى للفرسان الأشبال، والثانية للفرسان المبتدئين، ويوم غدٍ ستكون ارتفاعات الحواجز للفئتين بين «110 ـ 115» سم.

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