«دو بانشير» بطلة كأس الوثبة ببلجيكا

المصدر: بروكسل - البيان الرياضي

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توّجت الفرس «مس جو بانتشير» لتيمو كيرسميكر، بإشراف المالك نفسه، وقيادة وليام مونجيل، بطلة لكأس «الوثبة ستاليونز» للخيول العربية الأصيلة، البالغة جائزته 5 آلاف يورو، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية الأصيلة، الذي استضافه مضمار والوني دو مونس ـ غلين، في مملكة بلجيكا، أول من أمس. وتقام سلسلة سباقات كأس الوثبة ستاليونز ضمن فعاليات المهرجان، بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم، لتربية واقتناء الخيول العربية، وتسليط الضوء على سباقاتها. واجتذب السباق لمسافة 1500 متر، 9 خيول في سن أربع سنوات فما فوق، وسيطرت «مس دو بانشير»، على مجريات السباق.

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