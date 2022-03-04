«لو أوف بيس» يتألق في الشوط الرئيس في ختام السباقات المحلية لـ«نادي دبي لسباق الخيل»

المصدر: دبي - بهاء الدين عطا - خالد المهيري ــ تصوير - غلام كاركر

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اختتمت يوم أمس، السباقات المحلية لـ«نادي دبي لسباق الخيل» على مضمار «ميدان» العالمي برعاية «نخيل»، إذ اقتنص «مناداه» لـ«شادويل» لقب الشوط الأول «ذي بوينت» لمسافة 1400 متر على المضمار العشبي، فيما حقق «لو أوف بيس» لناصر عسكر لقب الشوط الرابع «جائزة التخرج» لمسافة 1600 متر على المضمار العشبي.

وشهدت الأمسية تألق المدرب بوبات سيمار الذي حقق ثلاثية، فيما ظفر الفارس تاغ أوشي بثنائيتين خلال السباق.

الشوط الأول

ظفر «مناداه» لـ«شادويل» بلقب الشوط الأول «ذي بوينت» لمسافة 1400 متر على المضمار العشبي البالغ قيمة جوائزه 82 ألفاً و500 درهم بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور مسجلاً زمناً قدره 01:24:35 دقيقة وبفارق 4 أطوال ونصف الطول عن «سيلفر جوبيلي» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بقيادة الفارس اندريا اتزني وإشراف المدرب دووج واتسون.

وحل ثالثاً «مقدر» لـ«شادويل» بقيادة الفارس دين أونيل وإشراف المدرب سعيد بن سرور.

الشوط الثاني

اقتنص «لايت بيم» لسلطان علي لقب الشوط الثاني «وست بيتش في نخلة جميرا» لمسافة 1800 متر على المضمار العشبي البالغ قيمة جوائزه 82 ألفاً و500 درهم بقيادة الفارس راي داوسون وإشراف المدرب أحمد بن حرمش مسجلاً زمناً قدره 01:51:70 دقيقة وبفارق طولين عن «اندفاع» لحسن مفرح العجمي وفوزي ناس بقيادة الفارس ادري دي فريز وإشراف المدرب فوزي ناس.

وجاء في المركز الثالث «بن مالك» لـ«فيروز للسباقات» بقيادة الفارس شون كيران وإشراف المدرب بوبات سيمار.

الشوط الثالث

حقق «دافي لامب» لـ«نقابة بورسلي للسباقات» لقب الشوط الثالث «ذا فيو آت ذا بالم» لمسافة 1400 متر على المضمار الرملي البالغ قيمة جوائزه 85 ألف درهم بقيادة الفارس فرناندو جارا وإشراف المدرب راشد بورسلي مسجلاً زمناً قدره 01:24:59 دقيقة وبفارق 4 أطوال ونصف الطول عن «تبارك» لذات المالك بقيادة الفارس ريتشارد مولن وإشراف المدرب راشد بورسلي.

وحل ثالثاً «تريبل فنتشر» لحمدان بن حرمش بقيادة الفارس راي داوسون وإشراف المدرب أحمد بن حرمش.

الشوط الرابع

اقتنص «لو أوف بيس» لناصر عسكر لقب الشوط الرابع «جائزة التخرج» لمسافة 1600 متر على المضمار العشبي برعاية «نخيل» البالغ قيمة جوائزه 100 ألف درهم بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب بوبات سيمار مسجلاً زمناً قدره 01:37:40 دقيقة وبفارق طول وربع الطول عن «فيرست وينتر» لسلطان علي بقيادة الفارس راي داوسون وإشراف المدرب أحمد بن حرمش.

وجاء في المركز الثالث «بوسفورس» لـ«إسطبلات الراشد» بقيادة الفارس دين أونيل وإشراف المدرب بوبات سيمار.

الشوط الخامس

ظفر «تويلقث آوف نيفرلاند» لـ«إسطبل داكي» لقب الشوط الخامس «كلوب فيستا مير» لمسافة 1900 متر على المضمار الرملي البالغ قيمة جوائزه 95 ألف درهم بقيادة الفارس شون كيران وإشراف المدرب بوبات سيمار مسجلاً زمناً قدره 2.00.28 دقيقة وبفارق رأس عن «وودديتون» لعبد الله مناحي بقيادة الفارس راي داوسون وإشراف المدرب أحمد بن حرمش.

وحل ثالثاً «بيتشرز بوينت» لـ«إسطبلات الراشد» بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب بوبات سيمار.

الشوط السادس

حقق «مدخل» لفوزي عبد الله ناس لقب الشوط السادس «ذا بالم فاونتين» لمسافة 1200 متر على المضمار الرملي البالغ قيمة جوائزه 95 ألف درهم بقيادة الفارس ادري دي فريز وإشراف المدرب فوزي ناس مسجلاً زمناً قدره 01:11:99 دقيقة وبفارق طول وربع الطول عن «رنان» لـ«ر ر ر للسباقات» بقيادة الفارس تاغ اوشي وإشراف المدرب بوبات سيمار.

وجاء في المركز الثالث «أوبر كلاس» لـ«مربط غوارا ديل سور» بقيادة الفارس فاجنر ليل وإشراف المدرب أنطونيو سنترا بيريرا.

الشوط السابع

ظفر «زيرو تو ايه هندرد» لملاكه آفني كابور، شارنش كابور ونيراف كابور لقب الشوط السابع والختامي «ذا بالم تاور» لمسافة 1600 متر على المضمار العشبي البالغ قيمة جوائزه 87 ألفاً و500 درهم بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب بوبات سيمار مسجلاً زمناً قدره 1.38.35 دقيقة وبفارق ثلاثة أرباع الطول عن «غارث» لمحمد أحمد علي السبوسي بقيادة الفارس راي داوسون وإشراف المدرب أحمد بن حرمش.

وحل ثالثاً «نبراس» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس ريتشارد مولن وإشراف المدرب نيكولاس باشلارد.

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