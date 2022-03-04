«الإمارات» و«الحبتور» إلى نهائي كأس دبي الذهبية للبولو

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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قادت سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، فريق الإمارات إلى نهائي بطولة كأس دبي الذهبية للبولو 2022 والمقرر يوم غدٍ بعد فوزه على فريق أبوظبي بقيادة فارس اليبهوني 11 - 8 ليلاقي فريق الحبتور بقيادة محمد الحبتور الذي فاز على فريق ذئاب دبي كافو بقيادة حبتور الحبتور 7 - 6.

ونجح فريق الإمارات بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، في التأهل إلى المباراة النهائية بعد أن بسط سيطرته على الشوط الخامس من مواجهته مع فريق أبوظبي بعد مواجهة ندية بين الفريقين في الأشواط الأربعة الأولى، ليشهد الشوط الخامس والأخير هجوماً قوياً من فريق الإمارات، خاصة في الدقائق الثلاث الأخيرة من المباراة التي شهدت تألق سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، وتومي بيريسفورد الذي أحرز خمسة أهداف.

وأعرب محمد الحبتور رئيس اتحاد الإمارات للبولو عن سعادته بالمستوى المتميز الذي ظهرت به الفرق الثمانية التي شاركت هذا العام في البطولة منوهاً إلى أن جميع الفرق كانت متساوية الحظوظ وقدمت أداءً راقياً. وقال الحبتور إن سعادته تتضاعف لكون فريقه أحد طرفي النهائي بالبطولة وأن الكل سيخرج من الكأس فائزاً مهما كانت نتيجة المباراة النهائية.

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