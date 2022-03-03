بطولة إعمار للبولو 7 مارس

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس إعمار ماستر للبولو عن إقامة النسخة الثالثة للبطولة، خلال الفترة من 7 ولغاية 12 مارس الجاري، ويحتضنها وينظمها نادي دبي للبولو والفروسية، وتعتبر البطولة من البطولات المهمة بموسم البولو في الدولة، والتي تحرص شركة إعمار العقارية على رعايتها سنوياً، وتوفير كل متطلبات النجاح لها.

وتشهد البطولة مشاركة أربعة فرق هي: الإمارات وفريق نون وفريق بن دري وأنكورا وبنجاش، وتبلغ جوائز البطولة 120 ألف درهم.

ويقام على هامش البطولة بطولة لصغار اللعبة بمشاركة عدد من الفرق، لا تتجاوز أعمار لاعبيها الـ 12 ربيعاً، وتستهدف نشر اللعبة وإعداد جيل قادم لهذه الرياضة، كما يصاحب منافسات البطولة العديد من الفعاليات المتنوعة، إلى جانب المسابقات الرياضية والترفيهية وأنشطة خاصة للأطفال في ملعب «ستيك أند بول»، وسيتم تقديم العديد من الجوائز للفائزين في جميع المسابقات.

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