271 جواداً عربياً في مهرجان الشارقة الدولي

المصدر: الشارقة - فائز بجبوج

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تنطلق اليوم منافسات مهرجان الشارقة الدولي الـ 23 للجواد العربي والذي ينظمه نادي الشارقة للفروسية والسباق بالتعاون مع الهيئة الأوروبية لمسابقات جمال الخيل العربية الأصيلة «الإيكاهو» وجمعية الإمارات للخيول العربية وبرعاية هيئة مطار الشارقة الدولي - الراعي الرسمي للمهرجان ومجلس الشارقة الرياضي.

يشارك في الحدث - الذي يستمر 3 أيام - 271 جواداً يمثلون 9 دول هي دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية والكويت وقطر ومصر والعراق ولبنان والبرازيل وليبيا.

وقال علي سالم المدفع رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي لطالما شكَّل مهرجان الشارقة الدولي للجواد العربي محط أنظار مُحبي الفروسية والخيول العربية الأصيلة وإحدى أبرز الفعاليات التي تحتفي بالموروث الحضاري ويُعزى نجاح المهرجان على مدى السنوات إلى الرعاية والاهتمام الكبيرين اللذين يوليهما صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتميُّز وكفاءة تنظيم نادي الشارقة للفروسية والسباق.

و أضاف يسرنا أن نشهد انطلاقة مهرجان الشارقة الدولي للجواد العربي في دورته الـ 23 والذي من المتوقع أن يحظى بمشاركة أوسع وحضور أكبر في ظل تحسُّن الأوضاع الصحية نتيجة كفاءة جهود الجهات الحكومية كما يسعدنا في هيئة مطار الشارقة الدولي دعم هذا الحدث كراع رئيسي لأكثر من عشرين عاماً.

من جانبه قال سلطان خليفة اليحيائي عضو مجلس الشارقة الرياضي مدير عام نادي الشارقة للفروسية والسباق: يعد مهرجان الشارقة الدولي ثمرة من ثمرات توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ودعمه الكبير لرياضة الفروسية بشكل عام وللجواد العربي بشكل خاص.

وتوجه بالشكر والعرفان إلى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة لدعم واهتمام ومتابعة سموه لرياضة الفروسية خاصة التي تقام في النادي، شاكراً شريك النجاح هيئة مطار الشارقة الدولي التي تدعم مهرجان الشارقة الدولي منذ أكثر من عشرين عاماً.

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