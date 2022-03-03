72 خيلاً تتنافس بمضمار العيناوي الليلة

المصدر: العين- طلحة عبدالله

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عشاق سباق الخيول على موعد جديد مع الإثارة اليوم عندما يستضيف المضمار العيناوي في الخامسة مساء سباقه الحادي عشر بالموسم، والذي يتضمن 7 أشوط، خصصت 6 منها للخيول العربية الأصيلة، وشوط واحد هو الأول للخيول المهجنة بمشاركة 72 خيلاً تتنافس على جوائز مالية تبلغ قيمتها الإجمالية 780 ألف درهم، ويقام السباق الرئيس بالأمسية في الشوط الرابع على لقب العين مايل بمشاركة 8 خيول يبرز منها «ثائر العذبة» و«عاصف» و «أكسفورد» و«داعوى لوتوا».

ويفتتح حفل الأمسية بسباق الخيول المهجنة الأصيلة في الشوط الأول على لقب المسعودي، بمشاركة 11 خيلاً عمر الأربع سنوات فما فوق، تتسابق لمسافة 1000 متر، ويبرز منها «كوزمو كريمر» و«إدارات» كمرشحين للقب، فيما يقام كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة في الشوط الثاني بمشاركة 11 خيلاً تتسابق لمسافة 1400 متر، وخلال هذا الشوط يتطلع «اس اس جلمود» للصدارة، ولكن عليه أولاً أن يتجاوز خيول قوية أخرى مثل «آر بي كينغز باي» و«اناتو دي كارير» وغيرهما.

الخيول المبتدئة

تظهر الخيول المبتدئة في الشوط الثالث بمشاركة 15 خيلاً تتسابق لمسافة 1600 متر، ويتوقع أن يشهد هذا الشوط إثارة بالغة لتواجد عدد من الخيول الطامحة للقب، أبرزها «تاج العز» تحت قيادة المدرب فريزو، و«رمز» الذي يقوده الفارس ريتشارد مولن، وغيرهما، ويستمر ظهور المبتدئة بالشوط الخامس لمسافة 2000 متر، ويعتبر «مناور بينونة» أحد أبرز المرشحين للقب في هذا الشوط، إلى جانب «ادريس ديس ارنيتس» وخيول قوية أخرى.

وتبلغ الإثارة ذروتها بالشوط السادس بمشاركة 13 خيلاً تتسابق لمسافة 2000 متر-هانديكاب- وخلال هذا الشوط يحاول «قصائد» الفوز باللقب غير أن مهمته لن تكون سهلة في ظل وجود منافسين أقوياء مثل «أسرع من الطلقة»، و«غفنور»، و«مجاهد»، و«ايه اف مخرج».

في الشوط السابع والختامي بالأمسية تتسابق 8 من الخيول عمر أربع سنوات فما فوق لمسافة 2000 متر- هانديكاب- وخلاله يسعى «ايه اف الباهر» لصدارة السباق، ينافسه كل من «أكمل»، و «ايه اف رمز» و «آر بي سكندتونون» الحاصل على اللقب قبل أسبوعين بمضمار ميدان.

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