السباق المحلي الختامي لـ «نادي دبي لسباق الخيل» بـ «ميدان» اليوم

المصدر: دبي – خالد المهيري

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ينطلق اليوم على مضمار «ميدان» العالمي، السباق المحلي الختامي لـ «نادي دبي لسباق الخيل»، الذي يتضمن 7 أشواط مثيرة برعاية «نخيل».

الشوط الأول

يشهد الشوط الأول «ذي بوينت» لمسافة 1400 متر على المضمار العشبي، والبالغ قيمة جوائزه 82 ألفاً و500 درهم، مشاركة 10 خيول، أبرزها «مناده» و«مقدر» لـ «شادويل»، «سيلفر جوبلي» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم.

الشوط الثاني

يشارك في الشوط الثاني «شاطئ نخلة دبي الغربي» لمسافة 1800 متر على المضمار العشبي، والبالغ قيمة جوائزه 82 ألف و500 درهم، 14 خيلاً، أبرزها «بانوشوشيك» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، «الهزيم» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، «لايت بيم» لسلطان علي، «الناير» لمالكه البشير سالم الحراري.

الشوط الثالث

يشهد الشوط الثالث «ذي فيو» لمسافة 1400 متر، على المضمار الرملي، البالغ قيمة جوائزه 85 ألف درهم، مشاركة 12 خيلاً، أبرزها «ميادين» لـ «شادويل».

الشوط الرابع

يشارك في الشوط الرابع الرئيس «جائزة خيول مزادات دبي»، لمسافة 1600 متر، على المضمار العشبي، برعاية «نخيل»، البالغ قيمة جوائزها 100 ألف درهم، 8 خيول.

الشوط الخامس

يشهد الشوط الخامس «نادي فيزتا مار»، لمسافة 1900 متر، على المضمار الرملي، البالغ قيمة جوائزه 95 ألف درهم، مشاركة 13 خيلاً، أبرزها «دلالات» لـ «شادويل».

الشوط السادس

يشارك في الشوط السادس «نافورة النخلة»، لمسافة 1200 متر، على المضمار الرملي، البالغ قيمة جوائزه 95 ألف درهم، 7 خيول، أبرزها «ريتش اند فيمص» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم.

الشوط السابع

يشهد الشوط السابع الختامي «برج النخلة»، لمسافة 1600 متر، على المضمار العشبي، البالغ قيمة جوائزه 87 ألفاً و500 درهم، مشاركة 14 خيلاً، أبرزها «مقرب» و«مدرب» لـ «شادويل»، «تهديد» و«نبراس» و«موربك» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، «ون آيديا» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم.

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