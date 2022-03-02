11 خيلاً تتنافس في كأس الوثبة ببلجيكا

المصدر: غلين - البيان الرياضي

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يستضيف مضمار والوني دو مونس ـ غلين، في مملكة بلجيكا اليوم فعاليات كأس «الوثبة ستاليونز» للخيول العربية الأصيلة، البالغ جائزته 5 آلاف يورو، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية الأصيلة.

وتقام سلسلة سباقات كأس الوثبة ستاليونز ضمن فعاليات المهرجان، بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم، لتربية واقتناء الخيول العربية، وتسليط الضوء على سباقاتها.

ويجتذب السباق لمسافة 1500 متر، والمخصص للخيول في سن أربع سنوات فما فوق، 11 خيلاً، أبرزها «مس دو بانشير»، و«سيدا دو سوليل» من فرنسا، و«نيل ادامز» من السويد، و«مستري مان»، و«دو جوان» من بلجيكا.

ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف الوطني الشريك الرئيسي، واتصالات الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، ويرعاه أيضاً المسعود ـ نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وشركة فيولا، ونادي أبوظبي للفروسية، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة.

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