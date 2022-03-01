مباراتان في قبل نهائي كأس دبي الذهبية للبولو

المصدر: (دبي – فائز بجبوج)

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تشهد كأس دبي الذهبية للبولو اليوم مباراتين هامتين في قبل نهائي «الترضية»، تقام الأولى عند الساعة الثانية والربع من بعد الظهر وتجمع بين فريق بنجاش دودسون بقيادة حيدر بنجاش وفريق زيدان بقيادة عمرو زيدان، والمباراة الثانية تقام عند الساعة الرابعة والربع عصراً وتجمع بين فريق «إيه إم» بقيادة الشيخة علياء آل مكتوم وفريق غنتوت بقيادة يوسف بن دسمال.

وتأتي أهمية المباراتين في كونهما تمثلان دفعة معنوية للفريقين الفائزين للتواجد على مسرح الختام في المباراة التي تسبق المباراة النهائية المرتقبة بين الفريقين المتنافسين على كأس دبي الذهبية.

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