الرميثي يتألق في دوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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واصل الفارس محمد شافي الرميثي تألقه اللافت بصحبة الفرس الرائعة «كارامبا» من نادي أبوظبي للفروسية، وأحرز معها ثنائية في مستهل عودة منافسات الجزء الثاني من دوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز، الذي انطلق الأسبوع الحالي من نادي أبوظبي للفروسية، ويختتم في نهاية الموسم بنادي الشارقة للفروسية يوم الأحد 10 أبريل القادم.

وأقيمت منافسات الأسبوع الـ12 لدوري القفز، بإشراف اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، ورعاية لونجين، راعية الدوري، ومساندة ودعم مجلس أبوظبي الرياضي، واشتملت على 10 منافسات شهدها نادي أبوظبي للفروسية على مدى ثلاثة أيام، من الجمعة إلى الأحد (25 ـ 27) فبراير الحالي، وشارك فيها فرسان القفز المنتسبون إلى أندية ومراكز الفروسية بالدولة، ومن جميع فئات الفرسان.

وحافظ الفارس محمد شافي الرميثي على المستوى المتقدم الذي ظل يقدمه خلال الموسم، وعلى ميدان نادي أبوظبي للفروسية، وحقق مع الفرس «كارامبا» (9 سنوات)، الفوز في منافسة المستوى الأول، بمواصفات الجولة الواحدة، على حواجز بلغ ارتفاعها (140) سم، وبفارق التوقيت نال جائزة المركز الأول بعد إكماله الجولة في زمن سريع بلغ (54.23) ثانية.

وتبعه فرسان القفز من نادي الشارقة في السيطرة على المراكز المتقدمة من الثاني وحتى الرابع، حيث أحرز المركز الثاني الفارس محمد الهاجري مع الفرس «أوليفيا»، وبزمن (56.85) ثانية، والثالث الفارس الشاب سيف عويضة الكربي مع الجواد «دينكي توي زد»، والزمن (58.16) ثانية.

وأكمل الرميثي ثنائية الأسبوع مع الفرس «كارامبا» وفاز بجائزة منافسة الختام، من جولة واحدة مع جولة للتمايز على حواجز (140) سم، وتنافس فيها 37 فارساً، وأكمل التمايز في زمن بلغ (39.93) ثانية، وحاز جائزة المركز الثاني الفارس الشاب حميد عبد الله المهيري وأكمل التمايز مع الفرس «شالينا 9» من اسطبلات الشراع في زمن (42.00) ثانية، وحافظ الفارس سيف عويضة الكربي على المركز الثالث، وأحرزه مجدداً هنا مع الجواد «دينكي توي زد» بزمن التمايز (47.47) ثانية.

وخصصت منافستان لفرسان المستوى الأول، بمواصفات الجولة الواحدة، والمرحلتين على حواجز (130) سم، الأولى من جولة واحدة وتنافس فيها 30 فارساً، وتقدم المنافسات الفارس راشد محمد الرميثي مع الفرس «فالنتاين» من نادي أبوظبي للفروسية.

وفي منافسة المرحلتين تنافس 24 فارساً، وفارسان أكملا المرحلتين دون خطأ، وأولهما الفارس علي أحمد الجنيبي، الذي انتقل من المركز الثاني في الشوط الأول إلى صدارة المنافسة الثانية مع الفرس «كوشيت» من منتجع الفرسان الرياضي.

وتحظى المنافسات بمواصفات الجولة الواحدة، والمرحلتين على حواجز الـ( 120 ـ 125) سم، بمشاركة واسعة مع فرسان القفز من فئة المستوى الثاني، و(الجونيورز)، وخيول القفز الصغيرة عمر (5 ـ 6) سنوات، وفي المنافسة الأولى للفئات الثلاث، تنافس 32 فارساً وفارسة من المستوى الثاني، وحاز جائزة المركز الأول الفارس أحمد أكبر صفار علي مع الفرس «علا فان» من نادي (فروسية) للفروسية، ومن الفرسان من فئة (الجونيورز) تنافس 15 فارساً، وأكمل الجولة نظيفة دون خطأ 3 فرسان، وأحرز المركز الأول، فارس عزّوني بالجواد «تورانو» من نادي دبي للبولو والفروسية، ومن الخيول الصغيرة عمر (5 ـ 6) سنوات، شارك 22 خيلاً، وفازت بالمركز الأول الفرس «كيرسينا»، بقيادة الفارس محمد حسن مساوي، من نادي العين للفروسية والرماية والغولف.

وجاءت المنافسة الثانية لفرسان الفئات الثلاث، بمواصفات المرحلتين الخاصة، ومن فرسان المستوى الثاني، ونال جائزة المركز الأول الفارس ناصر علي الجنيبي بالجواد «باتون»، من خيالة شرطة أبوظبي، ونجح 3 فرسان من (الجونيورز)، وأولهم خالد أحمد الحمادي بالجواد «غاسيس» من منتجع الفرسان الرياضي، ومن الخيول عمر (5 ـ 6) سنوات، شاركت 16 خيلاً، وفازت الفرس «فهرنهايت» بقيادة الفارس سالم أحمد السويدي، من نادي الشارقة للفروسية.

وللفرسان من فئة المبتدئين، أقيم الشوط الأول بمواصفات الجولة الواحدة على حواجز (95 ـ 100) سم، وشارك فيه 80 فارساً وفارسة، والمركز الأول أحرزه الفارس أنور نجم بالفرس «ليسارا اس» من نادي أبوظبي للفروسية، وجاء الشوط الثاني بمواصفات جولة وتمايز على حواجز (105 ـ 115) سم، وتنافس فيه 72 فارساً وفارسة.

وحاز جائزة المركز الأول الفارس عادل برادا بالجواد «دايموند ليغ» من اسطبلات ناين فالي، وأكمل التمايز في (34.35) ثانية، والثاني الفارس روريكا سوزوكي مع الجواد «اديون دو غروس» من منتجع الفرسان الرياضي، بزمن التمايز (38.21) ثانية، وحازت جائزة المركز الثالث الفارسة مهرا الشويلحي مع الجواد «بورغيوس» من نادي الشارقة للفروسية، وأنهت جولة التمايز في زمن بلغ (41.52) ثانية.

وفي المنافسة الأولى من جولة واحدة على حواجز (90 ـ 100) سم، لفئة خيول القفز الصغيرة عمر (4) سنوات، و(100 ـ 110) سم للفرسان الأشبال وللخيول عمر (5) سنوات، شارك من الأشبال 20 فارساً، وأكمل الجولة دون خطأ 13 فارساً، وتصدرهم الفارس صبري بادنكي بالفرس «فيولا ـ نيتا» من نادي مندرة للفروسية، ومن الخيول الصغيرة شاركت 18 خيلاً، وفازت الفرس «لومون» (6 سنوات) بقيادة الفارس سعيد محمد المازمي من نادي الشارقة للفروسية.

وفي المنافسة الثانية للفئتين، بمواصفات الجولة أيضاً، أكمل الجولة دون خطأ 4 فرسان من الأشبال من بين 20 فارساً، واكتسح الفرسان الأشبال من نادي الشارقة للفروسية المراكز من الأول وحتى الثامن، وأولهم الفارس أحمد الشريف بالفرس «باييس هوتيير»، ومن جملة 18 خيلاً عمر (4 ـ 5) سنوات، أكمل الجولة 13 خيلاً دون خطأ، وتقدمتها الفرس «برشا» بقيادة الفارس الشيخ ماجد القاسمي، من نادي الشارقة للفروسية.

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