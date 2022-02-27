شريف الحلواني: يوم مميز ورائع في المضمار الأصفر

المصدر: دبي - بهاء الدين عطا- خالد المهيري

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أكد المهندس شريف الحلواني مدير مضمار جبل علي أن السباق التاسع للمضمار الأصفر كان مميزاً، إذ شهد تنظيم بطولتين هما: «جبل علي للسرعة» و«بطولة جبل علي ستيكس»، والذي تميز بالقوة والإثارة، بمشاركة أفضل الخيول بإسطبلات الدولة وقدمت أداء مثيراً، استمتعت به الجماهير الغفيرة في المضمار العائلي.

وأشاد شريف الحلواني بدعم المؤسسات الوطنية بالدولة، والذين نعتبرهم شركاء النجاح عبر دعمهم ورعايتهم للسباقات على المضمار الأصفر.

دووج واتسون: سعيد بتحقيق لقبي «بطولة جبل علي للسرعة» و«بطولة جبل علي ستيكس»

عبر المدرب دووج واتسون عن سعادته بتحقيق ثلاثية، خلال السباق التاسع لمضمار جبل علي، وكذلك الفوز بلقب بطولتي «جبل علي للسرعة» و«جبل علي ستيكس».

وعن «خزام» لـ«شادويل» بطل «جبل علي للسرعة»، أكد دووج واتسون أن وجهته المقبلة سباق «القوز للسرعة»، ضمن أمسية كأس دبي العالمي الشهر المقبل على مضمار «ميدان»، متوقعاً أن يظهر البطل بمستوى رائع، حيث إن المسافة تناسبه.

كما تحدث دووج واتسون عن أداء «لوست إيدن» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بطل «جبل علي ستيكس» قائلاً: إن هذا السباق هو الأخير للبطل، إذ سوف يخلد للراحة وسيتم تجهيزه للموسم المقبل.

وعن «رفر» لـ«رفر الإمارات للسباقات الترفيهية» بطل الشوط السابع والختامي، قال دووج واتسون: إن الوجهة المقبلة للبطل هي أمسية كأس دبي العالمي.

سالم بن غدير: مستقبل «تنبيري ويلز» باهر

أكد المدرب سالم بن غدير أن البطل «تنبيري ويلز» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، الذي ظفر بلقب الشوط الخامس لمسافة 1600 متر ينتظره مستقبل باهر، حيث يتوقع أن يرتفع تصنيفه إلى 105 ومستواه متطور، كما أن نسبه يرجع إلى الفحل «مداليا دورو»، ويركض حتى مسافة الميل وربع الميل.

وأشاد سالم بن غدير بمستوى المنافسة في شوط «جبل علي ستيكس»، والتي شهدت حلول «داون اون دا بايو» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم في المركز الثالث نتيجة هذه المنافسة القوية، على الرغم من أن أرضية المضمار تناسبه، إذ سبق لها الفوز مرتين على مسافة الـ 1600 متر.

بوبات سيمار: «الحبش» استفاد من الغمامات

أشاد المدرب بوبات سيمار بالفوز الباهر، الذي حققه البطل «الحبش» لمالكته فترياني هاي بانتزاعه لقب الشوط الأول لمسافة 1400 متر، وذلك مستفيداً من استعمال الغمامات، خلال مشاركته في الشوط.

وأضاف بوبات سيمار: إن السباق كان قوياً وشهد منافسة مثيرة من نخبة الخيول، مشيداً بجهود اللجنة المنظمة في توفير كل متطلبات النجاح للسباق، وكذلك الحضور الجماهيري الغفير، الذي يعتبر فاكهة سباقات المضمار العائلي.

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