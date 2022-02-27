«خزام» و«لوست إيدن» يتألقان في «جبل علي للسرعة» و«جبل علي ستيكس» بالمضمار الأصفر

المصدر: دبي - بهاء الدين عطا - خالد المهيري ــ تصوير - اكسفير ويلسون

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شهد السباق التاسع لمضمار جبل علي، والذي حمل اسم «سباق الوصل»، الكثير من القوة والإثارة، إذ ظفر «خزام» لـ «شادويل» بلقب الشوط الرابع «بطولة جبل علي للسرعة» لمسافة 1000 متر «قوائم» برعاية «ا.ر.م القابضة»، فيما اقتنص «لوست إيدن» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم لقب الشوط السادس «بطولة جبل علي ستيكس» لمسافة 1950 متر «قوائم» برعاية «ا.ر.م القابضة».

كما حقق «تنبيري ويلز» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بلقب الشوط الخامس لمسافة 1600 متر برعاية «إسطبلات شادويل».

وشهد السباق تألق المدرب دووج واتسون الذي حقق ثلاثية قوية، فيما حقق الفارس باتريك دوبس ثنائية خلال السباق.



الشوط الأول

اقتنص «الحبش» لمالكته فترياني هاي لقب الشوط الأول لمسافة 1400 متر برعاية «بنك دبي التجاري» البالغ قيمة جوائزه 100 ألف درهم بقيادة الفارس باتريك كوسجراف وإشراف المدرب بوبات سيمار مسجلاً زمناً قدره 1.25.77 دقيقة وبفارق رقبة عن «سيفن درامز» لناصر عسكر بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دووج واتسون.

وحل ثالثاً «ليبيان كلاسيك» لمالكه البشير سالم الحراري بقيادة الفارس أنطونيو فريزو وإشراف المدرب مصبح المهيري.



الشوط الثاني

ظفر «داي ابروتش» لـ «إسطبلات الراشد» بلقب الشوط الثاني لمسافة 1200 متر برعاية «الشعفار للاستثمار» البالغة قيمة جوائزه 80 ألف درهم بقيادة الفارس راي داوسون وإشراف المدرب أحمد بن حرمش مسجلاً زمناً قدره 1.11.89 دقيقة وبفارق طولين وثلاثة أرباع الطول عن «شجي» لـ «شادويل» بقيادة الفارس أنطونيو فريزو وإشراف المدرب مصبح المهيري.

وجاء في المركز الثالث «ميجور سينامون» لمروان عبد الرحمن محمد شريف البيضائي بقيادة الفارس فرناندو جارا وإشراف المدرب عقبة عاشور.



الشوط الثالث

حقق «سلتيك برينس» لـ «نقابة بورسلي للسباقات» لقب الشوط الثالث لمسافة 1600 متر برعاية «مركز دبي العقاري» البالغة قيمة جوائزه 80 ألف درهم بقيادة الفارس ريتشارد مولن وإشراف المدرب راشد بورسلي مسجلاً زمناً قدره 1.37.08 دقيقة وبفارق 4 أطوال عن «هايد بارك» لسلطان علي بقيادة الفارس زافير زياني وإشراف المدرب سالم بن غدير.

وحلت ثالثاً «ليدي سناز» لمايكل هيلاري بيرك ونجار بيرك بقيادة الفارس أنطونيو فريزو وإشراف المدرب بوبات سيمار.



الشوط الرابع

اقتنص «خزام» لـ «شادويل» لقب الشوط الرابع «بطولة جبل علي للسرعة» لمسافة 1000 متر «قوائم» برعاية «ا.ر.م القابضة» البالغة قيمة جوائزه 500 ألف درهم بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دووج واتسون مسجلاً زمناً قدره 58.80 ثانية وبفارق طولين عن «الكرامة» لـ «شادويل» بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب مصبح المهيري.

وجاء في المركز الثالث «كينج ليو» لسلطان علي بقيادة الفارس راي داوسون وإشراف المدرب أحمد بن حرمش.



الشوط الخامس

ظفر «تنبيري ويلز» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بلقب الشوط الخامس لمسافة 1600 متر برعاية «إسطبلات شادويل» البالغة قيمة جوائزه 100 ألف درهم بقيادة الفارس رويستون فرنش وإشراف المدرب سالم بن غدير مسجلاً زمناً قدره 1.37.80 دقيقة وبفارق طولين ونصف الطول عن «المرعب» لـ «شادويل» بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب مصبح المهيري.

وحل ثالثاً «المروم» لـ «إسطبلات الراشد» بقيادة الفارس شون كيران وإشراف المدرب بوبات سيمار.



الشوط السادس

حقق «لوست إيدن» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم لقب الشوط السادس «بطولة جبل علي ستيكس» لمسافة 1950 متر «قوائم» برعاية «ا.ر.م القابضة» البالغة قيمة جوائزه 500 ألف درهم بقيادة الفارس أندريا اتزني وإشراف المدرب دووج واتسون مسجلاً زمناً قدره 1.57.58 دقيقة وبفارق طول وثلاثة أرباع الطول عن «آيرش فريدوم» لجون والتر مورايس، جون مورايس، ومايكل جوناثان مورايس، بقيادة الفارس باتريك كوسجراف وإشراف المدرب بوبات سيمار.

وجاءت في المركز الثالث «داون اون دا بايو» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس رويستون فرنش وإشراف المدرب سالم بن غدير.



الشوط السابع

اقتنص «رفر» لـ «رفر الإمارات للسباقات الترفيهية» لقب الشوط السابع والختامي لمسافة 1950 متراً برعاية «مضمار جبل علي» البالغة قيمة جوائزه 76 ألف درهم بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دووج واتسون مسجلاً زمناً قدره 1.58.76 دقيقة وبفارق طولين عن «تابيتيوشن» للأمير سلطان بن مشعل بن عبد العزيز بقيادة الفارس باتريك كوسجراف وإشراف المدرب بوبات سيمار.

وحل ثالثاً «تولمونت» لحمد راشد بن غدير بقيادة الفارس زافير زياني وإشراف المدرب سالم بن غدير.



تكريم مستحق



ومن جانب آخر، قام المهندس شريف الحلواني مدير مضمار جبل علي، وناصر يوسف شعيب من هيئة الإمارات لسباق الخيل، بتكريم أفضل مدرب وفارس للسباق الماضي، والتي نالها المدرب دووج واتسون والفارس باتريك دوبس.

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