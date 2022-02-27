نجاح غير مسبوق لمهرجان منصور بن زايد في الكويت

المصدر: الكويت - البيان الرياضي

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حقق مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية الأصيلة نجاحاً غير مسبوق في السباق الذي أقيم أول من أمس، بمضمار نادي الصيد والفروسية بدولة الكويت الشقيقة، ضمن مبادرات المهرجان برعاية العديد من سباقات الخيول العربية الأصيلة محلياً وخليجياً ودولياً.

وأهدى الشيخ صباح فهد الناصر الصباح، أمين السر العام رئيس الهيئة العليا لسباق الخيل بنادي الصيد والفروسية، درعاً تذكارية إلي سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، استلمه بالإنابة عن سموه، د. مطر حامد النيادي، سفير الدولة لدى دولة الكويت، بحضور خالد المرشودي القنصل، وتم تتويج الفائزين في الأشواط الستة.

وأسفرت نتائج الأشواط عن فوز «نشوان القصر» لسالم متعب العجمي، بإشراف وقيادة نفس المالك، بالشوط الأول لمسافة 1400 متر، مسجلاً زمناً قدره 1:38:50 دقيقة. وتفوق «شاهر العصيمي» لحمدان حسن الفضلي، بإشراف يوسف الفضلي، وقيادة حسين العنزي، بجائزة الشوط الثاني لمسافة 1400 متر، مسجلاً 1:41:10 دقيقة.

ونال جائزة الشوط الثالث لمسافة 1600 متر، الجواد «براق الهيافة» لمحمد آل غصين، بإشراف ضاري الحميدان، وقيادة فيليب، وسجل البطل زمناً قدره 1:52:00 دقيقة. وخطف «إف إتش نسيم» لعبدالعزيز محمد الدوسري، بإشراف ناصر الزمانان، وقيادة فيصل الفرماوي، الشوط الرابع لمسافة 1600 متر، وسجل البطل زمناً قدره 1:57:90 دقيقة. وحصد «ركيبا» لأحمد فنيطل الديحاني، بإشراف عياد الفرماوي، وقيادة فيصل الفرماوي، جائزة الشوط الخامس لمسافة 1400 متر، مسجلاً 1:33:80 دقيقة.

وكان مسك الختام الجواد «شديد» للنشامة، بإشراف حيدر يوجا، وقيادة فيصل الفرماوي، الذي كان نجم الأمسية وحقق (ثلاثية)، وسجل البطل زمناً قدره 2:01:30 دقيقة في السباق البالغ طوله 1800 متر. ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف الوطني الشريك الرئيسي، واتصالات الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، ويرعى أيضاً المسعود ـ نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وشركة فيولا، ونادي أبوظبي للفروسية، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة.

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