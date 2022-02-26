محمد بن سلمان يتوج «امبلم رود» بلقب النسخة الثالثة من «كأس السعودية»

المصدر: متابعة - خالد المهيري

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شهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، النسخة الثالثة من أمسية «كأس السعودية»، والتي أقيمت اليوم على ميدان الملك عبد العزيز للفروسية بالعاصمة السعودية الرياض، والتي يبلغ إجمالي جوائزها المالية 35.1 مليون دولار، بمشاركة نخبة الخيول العالمية.

وظفر «امبلم رود» للأمير سعود بن سلمان بن عبد العزيز بلقب الكأس العالمي، قالباً بذلك التوقعات التي رشحت حامل لقب النسخة الماضية «مشرف» للأمير عبد الرحمن بن عبد الله الفيصل وبطل «ديربي كنتاكي» «ماندالون» لـ«جودمونت».

كما شهدت الأمسية سيطرة مطلقة للخيول اليابانية التي توجت بأربعة ألقاب، فيما ذهب لقب «كأس العبية» للخيول العربية الأصيلة إلى «هادي دي كارير» لخليفة بن شعيل الكواري.

ودخل الفارس الفرنسي كريستوف لومير تاريخ أمسية «كأس السعودية» بتحقيقه «سوبر هاتريك» خلال السباق.

كأس السعودية

حقق «امبلم رود» للأمير سعود بن سلمان بن عبد العزيز لقب «كأس السعودية» لمسافة 1800 متر «الفئة الأولى» على المضمار الرملي، بقيادة الفارس وجبرتو راموس وإشراف المدرب متعب الملوح مسجلاً زمناً قدره 1.50.52 دقيقة وبفارق نصف طول عن «كونتري جرامر» بقيادة الفارس فلافيان بارت وإشراف المدرب بوب بافرت.

وجاء في المركز الثالث «ميدنايت بوربون» بقيادة الفارس جويل روزاريو وإشراف المدرب ستيفن أسموسن.

كأس نيوم

ظفر «اوثورتي» لـ«سيلك ريسنج كمبني ليمتد» بلقب «كأس نيوم تيرف» لمسافة 2100 متر «الفئة الثالثة» على المضمار العشبي، بقيادة الفارس كريستوف لومير وإشراف المدرب تيتسويا كيمورا مسجلاً زمناً قدره 2.06.72 دقيقة وبفارق طول وربع الطول عن «كاسبار» لمالكه يوسف محمد الطريف بقيادة الفارس ريكاردو فيريرا وإشراف المدرب محمد الحرابي.

وحل ثالثاً «إيبيرا» لآغا خان بقيادة الفارس كريستوف سوميلون وإشراف المدرب فرانسيس هنري جرافارد.

كأس 1351

اقتنصت «سونجلين» لـ«سنداي للسباقات المحدودة» لقب «كأس 1351 تيرف سبرنت» لمسافة 1351 متراً «الفئة الثالثة» على المضمار العشبي، بقيادة الفارس كريستوف لومير وإشراف المدرب تورو هياشي مسجلة زمناً قدره 1.18.00 دقيقة وبفارق رقبة عن «كاسا كريد» بقيادة الفارس لويس سايز وإشراف المدرب وليام موت.

وجاءت في المركز الثالث «هابي رومانس» بقيادة الفارس توم ماركواند وإشراف المدرب ريتشارد هانون.

البحر الأحمر

حقق «ستاي فوليش» لـ«شادي ريس هورس كمبني المحدودة» لقب «كأس البحر الأحمر» لمسافة 3000 متر «الفئة الثالثة» على المضمار العشبي بقيادة الفارس كريستوف لومير وإشراف المدرب يوشيتو ياهاجي مسجلاً زمناً قدره 3.06.08 دقائق وبفارق 4 أطوال وربع الطول عن «سوني بوي ليستون» بقيادة الفارس بن كوين وإشراف المدرب جوني مرتاغ.

وحل ثالثاً «سيسكاني» لجودلفين بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

ديربي السعودية

ظفر «بين هيرست» لـ«ماديكيت ستيبل وستار لايت ريسنج» بلقب «ديربي السعودية» لمسافة 1600 متر «الفئة الثالثة» على المضمار الرملي بقيادة الفارس فلافيان بارت وإشراف المدرب بوب بافرت مسجلاً زمناً قدره 1.38.12 دقيقة وبفارق نصف طول عن «سيكيفو» بقيادة الفارس كريستيان ديمورو وإشراف المدرب أوجي تاكيشي.

وجاء في المركز الثالث «كونسجليري» بقيادة الفارس كريستوف لومير وإشراف المدرب يوكيو إيناغاكي.

الرياض للسرعة

اقتنص «دانسينج برنس» لمالكه شيزو يوشيدا لقب «كأس الرياض للسرعة» لمسافة 1200 متر «الفئة الثالثة» على المضمار الرملي بقيادة الفارس كريستوف لومير وإشراف المدرب كيسوكي مياتا مسجلاً زمنا قدره 1.10.26 دقيقة وبفارق 5 أطوال وثلاثة أرباع الطول عن «جود إيفورت» لعبد الله المنصوري بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب إسماعيل محمد.

وحل ثالثاً «شين أوف لوف» بقيادة الفارس ريزك ساكاي وإشراف المدرب ميتشيداي أوجاسا.

الخيول العربية

وفي باقي أشوط الأمسية، ظفر «هادي دي كارير» لخليفة بن شعيل الكواري بلقب «كأس العبية» للخيول العربية الأصيلة لمسافة 2000 متر «الفئة الثانية» على المضمار الرملي بقيادة الفارس اوليفيه بيليه وإشراف المدرب توماس فورسي، فيما اقتنص «آن الأوان» لأبناء الملك عبد الله بن عبد العزيز لقب «كأس نادي سباقات الخيل» لمسافة 1800 متر على المضمار الرملي بقيادة الفارس كاميلو اوسبينا وإشراف المدرب بدن السبيعي.

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