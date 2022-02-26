«جبل علي للسرعة» و«جبل علي ستيكس» في «سباق الوصل» بالمضمار الأصفر غداً

المصدر: دبي- خالد المهيري

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ينطلق غداً السباق التاسع لمضمار جبل علي، والذي سيحمل اسم «سباق الوصل»، ويتضمن سبعة أشواط مثيرة، من ضمنها بطولتا «جبل علي للسرعة» و«جبل علي ستيكس»، فيما تبلغ القيمة الإجمالية لجوائز السباق المالية مليوناً و436 ألف درهم.

الشوط الأول

يشهد الشوط الأول لمسافة 1400 متر، برعاية «بنك دبي التجاري» البالغ قيمة جوائزه 100 ألف درهم مشاركة 9 خيول، أبرزها «نمسي» و«مستر كافو» لسلطان علي، «ليبيان كلاسيك» لمالكه البشير سالم الحراري، «سيفن درامز» لناصر عسكر.

الشوط الثاني

يشارك في الشوط الثاني لمسافة 1200 متر، برعاية «الشعفار للاستثمار» البالغ قيمة جوائزه 80 ألف درهم، 13 خيلاً أبرزها «ريتش آند فيمص» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، «شجي» و«فوارق» لـ«شادويل»، «كنتري» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم.

الشوط الثالث

يشهد الشوط الثالث لمسافة 1600 متر، برعاية «مركز دبي العقاري» البالغ قيمة جوائزه 80 ألف درهم مشاركة 10 خيول، أبرزها «كوكبي» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، «هايد بارك» لسلطان علي، «أنبار» لـ«إسطبلات الراشد»، «ليدي سناز» لمايكل هيلاري بيرك ونجار بيرك.

الشوط الرابع

يشارك في الشوط الرابع «بطولة جبل علي للسرعة» لمسافة 1000 متر «قوائم»، برعاية «ا.ر.م القابضة» البالغ قيمة جوائزه 500 ألف درهم، 11 خيلاً أبرزها «ديزرت سفاري» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، «الكرامة» و«فنار» و«خزام» و«ضامن» لـ«شادويل»، «بريمير ستار» لـ«ر ر ر للسباقات».

الشوط الخامس

يشهد الشوط الخامس لمسافة 1600 متر برعاية «إسطبلات شادويل» البالغ قيمة جوائزه 100 ألف درهم مشاركة 9 خيول أبرزها «كينج ليونايداس» و«تنبيري ويلز» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، «المرعب» لـ«شادويل»، «المروم» لـ«إسطبلات الراشد».

الشوط السادس

يشارك في الشوط السادس «بطولة جبل علي ستيكس» لمسافة 1950 متراً «قوائم» برعاية «ا.ر.م القابضة» البالغ قيمة جوائزه 500 ألف درهم، 9 خيول أبرزها «داون اون دا بايو» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، «ميداني» لـ«شادويل»، «لوست إيدن» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، «سالتراين دبي» لعلي حداد.

الشوط السابع

يشهد الشوط السابع و الختامي لمسافة 1950 متراً، برعاية «مضمار جبل علي» البالغ قيمة جوائزه 76 ألف درهم مشاركة 8 خيول، أبرزها «بانوشوشيك» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، «تابيتيوشن» و«جوست أوف ذات مامبو» للأمير سلطان بن مشعل بن عبد العزيز، «رفر» لـ«رفر الإمارات للسباقات الترفيهية».

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