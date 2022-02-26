شارلي آبلبي: «رويال فليت» يعود إلى المملكة المتحدة

المصدر: دبي - بهاء الدين عطا

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عبر مدرب جودلفين شارلي آبلبي عن رضاه التام بتحقيق ثنائية في الأمسية السابعة لكرنفال كأس دبي العالمي، عبر «رويال فليت» بطل الشوط الرابع «بطولة دبي ملينيوم ستيكس» لمسافة 2000 متر «الفئة الثالثة»، و«نيشنس برايد» بطل الشوط الخامس الرئيس «بطولة ديربي جميرا» لمسافة 2000 متر.

وعن «رويال فليت»، قال شارلي آبلبي: (شعرنا بأن المنافسة على مسافة أطول وقدرها 10 فيرلونغ ستلائم «رويال فليت» بناء على الأدلة التي رأيناها حتى الآن هنا، وهو حصان اتجه إلى هذا السباق بصفته أصغر سناً وأقل مشاركة، وبالتالي كنا نأمل أن يكون هناك مجال أكبر لإكسابه المزيد).

وأضاف: (الوتيرة كانت معقولة وانسجم معها تماماً، وللأسف حينما طلب منه الفارس جيمس دويل التقدم في آخر خطوتين، بدا كأنه انحصر وأخذ في الانسحاب إلى الجانب الأيسر، ولكنه ركض أمس في مسار مستقيم مثل الطلقة، وهو جواد تحت التطوير، وأنا سعيد بالأداء، وسنعيده إلى المملكة المتحدة الآن، ونأمل أن يبني على هذه المشاركة).

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