«إيه إف طاير» بطل كأس ولي عهد الشارقة

المصدر: الشارقة – فائز بجبوج

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فاز الجواد «إيه إف طاير» لمالكه خالد خليفة النابودة وبقيادة الفارس راي داوسون بلقب الشوط الرابع وتوج بكأس سمو ولي عهد الشارقة، ونال الجواد «جورج فيليرز» لمالكه محمد خليفة البسطي كأس سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، وحصدت الفرس «سكينة» لإسطبلات الوثبة لقب الشوط الثالث. في السباق الخامس بفروسية الشارقة «سباق كأس سمو ولي عهد الشارقة وكأس سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم»، والذي نظمه نادي الشارقة للفروسية والسباق بالتعاون مع هيئة الإمارات لسباق الخيل برعاية مركز دبي العقاري أ.ر.م القابضة، الراعي الرسمي للسباق.

وشهد المنافسات وتتويج الفائزين الشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق، وفيصل الرحماني رئيس الاتحاد الدولي لسباقات الخيول العربية الأصيلة «افهار»، وسلطان اليحيائي مدير عام النادي، والمهندس شريف الحلواني مدير مضمار جبل علي.

تتويج

انتزع الجواد «إيه إف طاير» لمالكه خالد خليفة النابودة وبقيادة الفارس راي داوسون لقب الشوط الرابع بزمن 1.19.78 دقيقة، وتوج بكأس سمو ولي عهد الشارقة المقدم من مركز دبي العقاري، المخصص للخيول العربية الأصيلة، وجوائزه 200 ألف درهم وحلت ثانية الفرس «مميزة» للشيخ خليفة بن سلطان بن خليفة بن زايد آل نهيان، وجاء المهر «ديزرت» لمالكه سالم حسن الحوسني ثالثاً.

تألق

وتوج الجواد «جورج فيليرز» لمالكه محمد خليفة البسطي وبقيادة الفارس أنطونيو فريزو بكأس الشوط الخامس «كأس سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم» والمقدم من مركز دبي العقاري والمخصص للخيول المهجنة الأصيلة والمصنفة «تكافؤ» وبجوائز 200 ألف درهم وحقق 02.08.56 دقيقة، وحل ثانياً الجواد «فاري سكاي» لسكاي للسباقات، وجاء الجواد «ميلرز هاوس» لمالكه محمد خليفة البسطي ثالثاً بفارق 5 أطوال.

وتوّج الفائزين الشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي وشريف الحلواني وسلطان اليحيائي.

الشوط الأول

حصدت الفرس «مرمرة إكس إم» من إسطبلات ليوا وبقيادة الفارس جاري سانشيز لقب الشوط الأول (شوط برج الخور - دبي) المخصص للخيول العربية وحققت 1.19.74 دقيقة، وحل ثانياً «مجد المجرات» لمالكه أحمد الجنيبي، «نجم الرواسي» لأحمد الشميلي، ثالثاً، وظفر الجواد «إيه إس حاجز» لمالكه خادم بن حامد بن بطي الحامد وبقيادة الفارس جيسوس روزاليس، بلقب الشوط الثاني (شوط الياسمين) المخصص للخيول العربية المبتدئة، محققاً 02.00.77 دقيقة، وحل ثانياً «الحزير» لمالكه خليفة النيادي، يليه «إيه إف الصارم» لمالكه خالد النابودة، وحصدت المركز الأول في الشوط الثالث (شوط الفردوس) الفرس «سكينة» للوثبة للسباقات والعائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وقادها الفارس سيباستيان مارتينو، للمركز الأول في 02.00.85 دقيقة، وحلت ثانية الفرس «نزعة» لمالكها أحمد السيد الهاشمي، تليها «عدلة» للشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان.

واقتنص الجواد «إي إس أبو موسى» لمالكه عبيد علي المرر وبقيادة الفارس أنطونيو فريزو لقب الشوط السادس (شوط بالما سبرينج) في زمن 02.23.26 دقيقة، وحل ثانياً «إيه إف التمن» لمالكه خالد خليفة النابودة، يليه «جونا» التابع إلى ياس للسباقات.

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