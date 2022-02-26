ثنائية لجودلفين في سابع أمسيات كرنفال كأس دبي العالمي

المصدر: دبي - بهاء الدين عطا - خالد المهيري -تصوير - اكسفير ويلسون

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واصلت خيول جودلفين تألقها في الأمسية السابعة الأخيرة لكرنفال كأس دبي العالمي، التي أقيمت يوم أمس على مضمار «ميدان» برعاية «الطاير للسيارات»، إذ حقق الاسطبل الازرق الملكي ثنائية مميزة عبر «رويال فليت» بطل الشوط الرابع «بطولة دبي ملنيوم ستيكس» لمسافة 2000 متر «الفئة الثالثة»، و «نيشنس برايد» بطل الشوط الخامس الرئيس «بطولة ديربي جميرا» لمسافة 2000 متر.

وشهدت الأمسية تحقيق المدربين شارلي آبلبي و بوبات سيمار ثنائية، فيما تألق الفارس جيمس دويل ظافراً بثلاثية خلال الأمسية.

الشوط الأول

ظفر «سمر إيز تومورو» لمايكل هيلاري بيرك ونجار بيرك بلقب الشوط الأول «جائزة الكرامة» لمسافة 1400 متر على المضمار الرملي برعاية «لينكون كورسير» البالغ قيمة جوائزه 60 ألف دولار بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب بوبات سيمار مسجلاً زمناً قدره 1.24.89 دقيقة وبفارق 8 أطوال وربع الطول عن «راوي» لـ «ر ر ر للسباقات» بقيادة الفارس مايكل بارزالونا وإشراف المدرب سالم بن غدير.

وحل ثالثاً «جيه جيه جامبو» لسلطان سعيد حارب ادري دي فريز وإشراف المدرب دارين بنيان.

الشوط الثاني

اقتنص «باتوان» لمالكه أوليفر لودج لقب الشوط الثاني لمسافة 1200 متر على المضمار العشبي برعاية «لينكون نوتيلوس» البالغ قيمة جوائزه 75 ألف دولار بقيادة الفارس مايكل بارزالونا وإشراف المدرب نيكولاس كولوري مسجلاً زمناً قدره 1.09.47 دقيقة وبفارق رأس عن «جدول» لـ «شادويل» بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دووج واتسون.

وجاء في المركز الثالث «طنين» لـ «شادويل» بقيادة الفارس أنطونيو فريزو وإشراف المدرب مصبح المهيري.

الشوط الثالث

حقق «نوتر دام» لـ «نادي جي إن او للسباق» و «اسطبلات ترين ريك للسباق» لقب الشوط الثالث لمسافة 1200 متر على المضمار الرملي برعاية «لينكون أفياتور» البالغ قيمة جوائزه 75 ألف دولار بقيادة الفارس أنطونيو فريزو وإشراف المدرب دووج أونيل مسجلاً زمناً قدره 1.12.15 دقيقة وبفارق طولين عن «بيهافيورال بايس» لمروان عبد الرحمن محمد شريف البيضائي بقيادة الفارس باتريك كوسجراف وإشراف المدرب بوبات سيمار.

وحل ثالثاً «ديرزت دكتور» لفترياني هاي بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف المدرب إيد والكر.

الشوط الرابع

ظفر «رويال فليت» لجودلفين بلقب الشوط الرابع «بطولة دبي ملنيوم ستيكس» لمسافة 2000 متر «الفئة الثالثة» على المضمار العشبي برعاية «لينكون» البالغ قيمة جوائزه 150 ألف دولار بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب شارلي آبلبي مسجلاً زمناً قدره 2.01.61 دقيقة وبفارق رأس عن «ستار سفاري» لجودلفين بقيادة الفارس اندريا اتزيني وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

وجاء في المركز الثالث «كاسلبار» لفهد محمد العريني بقيادة الفارس برناردو بينيرو وإشراف المدرب هلال العلوي.

الشوط الخامس

اقتنص «نيشنس برايد» لجودلفين لقب الشوط الخامس الرئيس «بطولة ديربي جميرا» لمسافة 2000 متر على المضمار العشبي برعاية «الطاير للسيارات» البالغ قيمة جوائزه 200 ألف دولار بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب شارلي آبلبي مسجلاً زمناً قدره 2.01.72 دقيقة وبفارق 3 أطوال وربع الطول عن «سد مأرب» لـ «كيه اتش كيه للسباقات» بقيادة الفارس ادري دي فريز وإشراف المدرب فوزي ناس.

وحل ثالثاً «نيو كينجدم» لجودلفين بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

الشوط السادس

حقق «لو أوف بيس» لناصر عسكر لقب الشوط السادس والختامي لمسافة 1600 متر على المضمار الرملي برعاية «لينكون نافيجيتور» البالغ قيمة جوائزه 75 ألف دولار بقيادة الفارس أنطونيو فريزو وإشراف المدرب بوبات سيمار مسجلاً زمناً قدره 1.38.37 دقيقة وبفارق طول و نصف الطول عن «دسكوفري آيلاند» لمحمد خليل أحمد بقيادة الفارس ريتشارد مولن وإشراف المدرب بوبات سيمار.

وجاء في المركز الثالث «سكابارد» لمالكه ديفيد ايه بيرنسين بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دووج واتسون.

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