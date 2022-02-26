فيريرا يتصدر الشباب.. عبد الله المري بطل كأس سلطان بن زايد للقدرة

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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توج الفارس عبد الله غانم المري على صهوة «تشا الباكينو» لإسطبلات اسناد بلقب كأس سلطان بن زايد للقدرة لمسافة 162.32 كيلومتراً المصنف دولياً بنجمتين، والذي أقيم على مدى يومين بقرية بوذيب العالمية بالختم في أبوظبي، ضمن فعاليات مهرجان الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان الدولي للقدرة.

وقطع البطل مسافة السباق في زمن 6:41:21 ساعات، وجاء الفارس سعيد أحمد راشد الشامسي على صهوة «ديسكيس كيرديفيد» لإسطبلات «أم7» ثانياً،والفارس سعيد الخياري على صهوة «ماجيك ريكاردو» لإسطبلات «اس اس» ثالثاً.

وحسب بروتوكول بوذيب ظفر الفارس ناريان سينج باللقب على صهوة «سبلو آكوم» لإسطبلات المغاوير برصيد 316.65 نقطة وجاء ثانياً محمد جمعة المهيري على صهوة «الميا دو فريهو» لإسطبلات اف 3 برصيد 307.66 نقاط.

وجاءت في المركز الثالث الفارسة آنا فرجينيا على صهوة «بي جي ماريسما» لإسطبلات ام 7، برصيد 304.30 نقاط.

منافسة الشباب

من ناحية اخرى توج الفارس الاورغواني بريان جاستون فيريرا على صهوة «جروستي باجادي» لإسطبلات «أم7» بطلاً لسباق الشباب والناشئين لمسافة 112.47 كلم، بمشاركة 51 من الفرسان والفارسات، وسجل 4:36:42 ساعات.

وجاء في المركز الثاني بفارق ثانية واحدة الفارس هزاع جمعة الحمادي على صهوة «جي ام ماوري» لإسطبلات المغاوير، فيما حل الفارس سلطان محمد إبراهيم على صهوة «شينكو» لإسطبلات البراري ثالثاً.

وحسب بروتوكول بوذيب توج الفارس نهيان علي المحرمي على صهوة «بولي اميجو» لإسطبلات الخليج بطلاً للسباق برصيد 233.27 نقطة، وجاء ثانياً الفارس مايد أحمد أهلي على صهوة «شاردل نو» لاسطبلات أي بي اتش، برصيد 214.73 نقطة،وجاء في المركز الثالث الفارس حسن علي الصيعري على صهوة «جروان اون» لإسطبلات الشبابي برصيد 195.30 نقطة.

توج الفائزين اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الإمارات للفروسية، وحضر مراسم التتويج أحمد السويدي المدير التنفيذي في الاتحاد، وعبد الله النقبي رئيس قسم الإعلام في الاتحاد، وكيم اليوت مدير نادي أبوظبي للفروسية.

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