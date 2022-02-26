خيول الإمارات تواجه التحدي في «كأس السعودية» اليوم

المصدر: متابعة: خالد المهيري

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تنطلق اليوم على ميدان الملك عبد العزيز للفروسية بالعاصمة السعودية الرياض، النسخة الثالثة من «كأس السعودية» بمشاركة نخبة من الخيول الإماراتية والعالمية، فيما تبلغ إجمالي جوائزها 35.1 مليون دولار.

وستكون الأنظار متجهة نحو الشوط الثامن الرئيسي «كأس السعودية» لمسافة 1800 متر «الفئة الأولى» على المضمار الرملي والبالغة قيمة جوائزه 20 مليون دولار، بمشاركة 14 خيلاً أبرزهما حامل لقب النسخة الماضية «مشرف» للأمير عبد الرحمن بن عبد الله الفيصل الذي سيخوض معركة مثيرة مع بطل «ديربي كنتاكي» «ماندالون» لـ «جودمونت».

وسيشهد الشوط تواجداً قوياً للخيول الإماراتية، يتقدمها «ريل ورلد» لجودلفين بقيادة الفارس المخضرم فرانكي ديتوري وإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور، «ماغني كور» لجودلفين أيضاً بقيادة الفارس مايكل بارزالونا وإشراف المدرب أندريه فابر، و«سيكريت امبشن» لناصر عسكر بقيادة الفارس أدري دي فريز وإشراف المدرب بوبات سيمار.

ارتياح تام

وقال المدرب سعيد بن سرور: قصدنا من إشراك «ريل ورلد» على العشب في «زعبيل للميل» أن يكتسب مزيداً من اللياقة والجاهزية لهذا السباق، وكان فوزه جيداً في ذلك اليوم وباعتقادي أن مستوى جاهزيته حينها كان فقط 90%، وفاز على مسافة الميل في دبي، ولكني أعلم أن مسافة 9 فيرلونغ هنا ستكون أفضل بالنسبة له.

وأضاف: البوابة الرابعة ممتازة، و«ريل ورلد» يظهر دائماً سرعة ختامية، وبإمكانه أن يتقدم سريعاً فور الخروج من البوابة، والفارس فرانكي ديتوري يعرف الحصان، وحقق الفوز معه في فرنسا العام الماضي، وسيكون رائعاً لو ركض بشكل جيد.

ومن جانبه قال المدرب أندريه فابر: سارت رحلة «ماغني كور» بشكل جيد للغاية، وتأقلم تماماً مع البيئة المحيطة في السعودية، والطاقم يوفر له عناية ممتازة هناك، ويتجه إلى هذا السباق وهو في جاهزية طيبة، ونحن مسرورون بالبوابة السابعة ونتطلع إلى السباق.

كأس نيوم تيرف

وستكون بداية الأمسية مع شوط «كأس نيوم تيرف» لمسافة 2200 متر «الفئة الثالثة» على المضمار العشبي بمشاركة 14 خيلاً أبرزها «باشون آند غلوري» لجودلفين بقيادة الفارس باتريك كوسجراف وإشراف المدرب سعيد بن سرور، «هروفين» بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف المدربين جون وثادي جوسدن، «سولد ستون» لسعيد سهيل بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب السير مايكل ستاوت.

«1351»

ويشهد الشوط الثاني «كأس 1351 تيرف سبرنت» لمسافة 1400 متر «الفئة الثالثة» على المضمار العشبي مشاركة 14 خيلاً أبرزها «نافال كراون» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

«البحر الأحمر»

يشارك في الشوط الثالث «كأس البحر الأحمر» لمسافة 3000 متر «الفئة الثالثة» على المضمار العشبي 14 خيلاً أبرزها ثلاثي جودلفين «دبي فيوتشر» بقيادة الفارس باتريك كوسجراف وإشراف المدرب سعيد بن سرور، «ديزرت فاير» بقيادة الفارس كريستوف سوميلون وإشراف المدرب سعيد بن سرور، «سيسكاني» بقيادة الفارس وليام بويك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، و«نايف رود» لمحمد بالعبيدة بقيادة الفارس أندريا اتزيني وإشراف المدربين شارلي ومارك جونستون.

«العبية»

يشهد الشوط الخامس «كأس العبية» للخيول العربية الأصيلة لمسافة 2000 متر «الفئة الثانية» على المضمار الرملي مشاركة 14 خيلاً أبرزها «دريان» لـ «ياس لإدارة السباقات» بقيادة الفارس أورتيز مندزابل وإشراف المدرب دي غوليمين، «حراب» لـ «الوثبة للسباقات» بقيادة الفارس برناردو بينيرو وإشراف المدرب ماجد الجهوري.

«ديربي السعودية»

يشارك في الشوط السادس «ديربي السعودية» لمسافة 1600 متر «الفئة الثالثة» على المضمار الرملي 14 خيلاً أبرزها ثلاثي جودلفين «نوبل تروث» بقيادة الفارس وليام بويك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، «سوفرين برنس» بقيادة الفارس مايكل بارزالونا وإشراف المدرب شارلي آبلبي، «آيلاند فالكون» بقيادة الفارس كريستوف سوميلون وإشراف المدرب سعيد بن سرور.

«الرياض»

يشهد الشوط السابع «كأس الرياض للسرعة» لمسافة 1200 متر «الفئة الثالثة» على المضمار الرملي مشاركة 13 خيلاً أبرزها «سويتزرلاند» لـ «ر ر ر للسباقات» بقيادة الفارس أدري دي فريز وإشراف المدرب بوبات سيمار، «جلاديتور كينج» لـ«ر ر ر للسباقات» بقيادة الفارس مايكل بارزالونا وإشراف المدرب بوبات سيمار، «جود إيفورت» لعبد الله المنصوري بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب إسماعيل محمد.

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