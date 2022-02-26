«العين» بطل الإسطبلات الخاصة في مهرجان سلطان بن زايد للقدرة

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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سيطر فرسان إسطبلات العين على المركزين الأول والثاني، في سباق الإسطبلات الخاصة لمسافة 100 كلم، بمشاركة 146 فارساً وفارسة، والذي أقيم الجمعة بقرية بوذيب العالمية بالختم في أبوظبي، ضمن فعاليات مهرجان الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان الدولي للقدرة.

وأحرز المركز الأول في سباق الإسطبلات الخاصة الفارس الأورغوياني والتر هيرنانديز على صهوة «اس ام ريال» لإسطبلات العين بزمن وقدره 3:55:49 ساعات، تلاه في المركز الثاني مواطنه ورفيقه في الإسطبل فيبر بيريز على صهوة «اتش سي شكيرة» مسجلاً زمناً وقدره 3:55:59 ساعات.

وحلت في المركز الثالث الفارسة البرازيلية مونيكا بينتو على صهوة «فرانسيس كايا» لمزرعة العبار، وسجلت زمناً وقدره 4:01:47 ساعات.

عقب ختام السباق، توج الفائزين اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الإمارات للفروسية، وأحمد السويدي المدير التنفيذي للاتحاد، وكيم اليوت مدير مضمار أبوظبي للفروسية.

وتصدر الفارس بهواني سينج على صهوة «برينس كديم سبا» لإسطبلات الريف (العجبان 2)، الجولة الأولى من سباق القدرة لمسافة 162.32 كلم والمصنف دولياً بنجمتين، وبلغت مسافة الجولة الأولى للسباق الدولي الذي شهد مشاركة 75 فارساً وفارسة، 82.32 كلم، وقطع البطل المسافة بزمن وقدره 3:16:44 ساعات، وبمعدل سرعة بلغ 24.51 كلم/ ساعة.

وجاء في المركز الثاني عبد الله غانم المري على صهوة «تشا الباكينو» لإسطبلات إسناد، وسجل زمناً وقدره 3:17:08 ساعات، وحل في المركز الثالث سوريش كومار على صهوة «بيوستو» لإسطبلات النصر 2، وسجل 3:17:15 ساعات.

وجاء في المركز الرابع بفارق جزء من الثانية عن الثالث، الفارس سعيد الخياري على صهوة «ماجيك ريكاردو» لإسطبلات «اس اس»، فيما احتلت المركز الخامس الفارسة شيخة أحمد الشحي على صهوة «ماتا بيرينج» لإسطبلات «أم 7»، بزمن وقدره 3:18:45 ساعات.

وتتواصل السبت فعاليات المهرجان، بالجولة الثانية من سباق القدرة لمسافة 162.32 كلم والمصنف دولياً بنجمتين، وتبلغ مسافة هذه المرحلة 81.95 كيلومتراً، ويقام بالتزامن مع هذه الجولة، سباق الشباب والناشئين لمسافة 100 كيلومتر «نجمة واحدة».

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