«الإمارات» يتصدر في كأس البولو

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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قادت سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم فريقها الإمارات إلى صدارة مجموعتها الثانية عقب فوزها على فريق إيه إم بقيادة الشيخة علياء آل مكتوم بنتيجة 11 هدفاً مقابل 10 أهداف بختام مباراة قوية ومثيرة في اليوم السادس لبطولة كأس دبي الذهبية للبولو 2022 والذي شهد 44 هدفاً في مباراتي الإمارات مع إيه إم، والذئاب مع أبوظبي، وقد بلغت الإثارة ذروتها في المباراة الثانية بين الذئاب وأبوظبي التي حسمت بالهدف الذهبي، وبنتيجة 12 مقابل 11 هدفاً لصالح ذئاب دبي كافو

وفي الدور ربع النهائي غداً يلتقي فريق زيدان ثاني المجموعة الأولى مع أبوظبي ثالث المجموعة الثانية، كما يلتقي فريق ذئاب دبي كافو وفريق غنتوت.

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