الأمسية السابعة لكرنفال كأس دبي العالمي اليوم في «ميدان»

المصدر: دبي - خالد المهيري

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تنطلق، اليوم، الأمسية السابعة الأخيرة لكرنفال كأس دبي العالمي، برعاية «الطاير للسيارات»، التي تسبق أمسية «السبت السوبر» التي ستقام في الخامس من الشهر المقبل على مضمار «ميدان».

الشوط الأول

يشهد الشوط الأول «جائزة الكرامة» لمسافة 1400 متر على المضمار الرملي برعاية «لينكون كورسير» البالغ قيمة جوائزه 60 ألف دولار مشاركة 10 خيول أبرزها «هوم سيتي» و«نادر» لجودلفين، «ساداتي» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، «تيكينج نيمز» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، «راوي» لـ«ر ر ر للسباقات».

الشوط الثاني

يشارك في الشوط الثاني لمسافة 1200 متر على المضمار العشبي برعاية «لينكون نوتيلوس» البالغ قيمة جوائزه 75 ألف دولار، 12 خيلاً أبرزها «ستيننج بيوتي» لجودلفين، «جدول» و«اختيار» و«راعب» و«طنين» و«ابن مالك» لـ«شادويل».

الشوط الثالث

يشهد الشوط الثالث لمسافة 1200 متر على المضمار الرملي برعاية «لينكون أفياتور» البالغ قيمة جوائزه 75 ألف دولار، مشاركة 8 خيول أبرزها «وادي» لـ«شادويل»، «بوشارت» لـ«فريق البيت متوحد»، «ديزرت دكتور» لفترياني هاي، «سلتيك فويجر» لـ«نادي جلف للسباق».

الشوط الرابع

يشارك في الشوط الرابع «بطولة دبي ميلينيوم ستيكس» لمسافة 2000 متر «الفئة الثالثة» على المضمار العشبي برعاية «لينكون» البالغ قيمة جوائزه 150 ألف دولار 12 خيلاً أبرزها «بيغ تيم» و«ستار سفاري» و«فولكانك سكاي» و«رويال فليت» لجودلفين.

الشوط الخامس

يشهد الشوط الخامس الرئيس «بطولة ديربي جميرا» لمسافة 2000 متر على المضمار العشبي برعاية «الطاير للسيارات» البالغ قيمة جوائزه 200 ألف دولار مشاركة 8 خيول أبرزها «نيشنس برايد» و«نيو كينجدم» لجودلفين، «سد مأرب» لـ«كيه اتش كيه للسباقات»، «بوستر بينت» لـ«إسطبلات الراشد».

الشوط السادس

يشارك في الشوط السادس والختامي لمسافة 1600 متر على المضمار الرملي برعاية «لينكون نافيجيتور» البالغ قيمة جوائزه 75 ألف دولار، 11 خيلاً أبرزها «برايت ستارت» لجودلفين « متواجد » لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم،و« دسمان» ، للشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم،« دسكوفري آيلاند ».

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