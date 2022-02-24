كأس ولي عهد الشارقة وكأس أحمد بن راشد بمضمار الشارقة السبت

المصدر: الشارقة ـ فائز بجبوج

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بناءً على توجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ودعم سموه اللامحدود للارتقاء برياضة الآباء والأجداد، ينظم نادي الشارقة للفروسية والسباق بالتعاون مع هيئة الإمارات لسباق الخيل وبرعاية مركز دبي العقاري أ.ر.م القابضة " سباق كأس سمو ولي عهد الشارقة وكأس سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، يوم غدٍ على مضمار الشارقة لونجين بالنادي، ويعتبر مركز دبي العقاري أ.ر.م القابضة الراعي الرسمي للسباق وشريك النجاح للعام الرابع على التوالي، ويقام السباق بدعم من مجلس الشارقة الرياضي ورعاية إعلامية لقناة الشارقة الرياضية وبمشاركة قوية للخيول العربية الأصيلة والإنتاج المحلي والمهجنة الأصيلة بمجموع 91 جواداً مع وجود 9 جياد على الاحتياط ويتكون السباق من ستة أشواط لمختلف المسافات والمستويات.

الخيول العربية

وستكون الانطلاقة بالشوط (شوط برج الخور - دبي) وهو شوط مخصص للخيول العربية الأصيلة تكافؤاً للخيول بعمر أربع سنوات فأكبر، لمسافة 1200م (هانديكاب)، وبجوائز تصل إلى 40 ألف درهم، وعدد الخيول المشاركة 16 جواداً مع وجود 4 جياد على الاحتياط.

ومن ثم الشوط الثاني: (شوط الياسمين) وهو شوط مخصص للخيول العربية الأصيلة المبتدئة بعمر أربع سنوات فأكبر ضمن التصنيف، لمسافة 1700م وبجوائز تصل إلى 40 ألف درهم، وعدد الخيول المشاركة في هذا الشوط 16 جواداً مع وجود 3 جياد على الاحتياط.

ويتبعه الشوط الثالث: (شوط الفردوس) وهو شوط مخصص للخيول العربية الأصيلة المبتدئة بعمر أربع سنوات فأكبر، لمسافة 1700 م، وجوائز هذا الشوط 40 ألف درهم، وبمشاركة 15 جواداً.

شوط ولي العهد

ويشارك في الشوط الرابع: (كأس سمو ولي عهد الشارقة مقدم من مركز دبي العقاري) 16 جواداً، وهو شوط مخصص للخيول العربية الأصيلة من الإنتاج المحلي والمصنفة بعمر أربع سنوات وما فوق، لمسافة 1200م (هيبة)، وهو شوط تكافؤ وبجوائزه 200 ألف درهم.

كأس أحمد بن راشد

الشوط الخامس: (كأس سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم مقدم من مركز دبي العقاري) وهو شوط مخصص للخيول المهجنة الأصيلة والمصنفة ـ تكافؤ، لمسافة 2000م (هانديكاب)، وجوائزه 200 ألف درهم، وبمشاركة 12 جواداً.‬

الختام

ويختتم السباقان بالشوط السادس: (شوط بالما سبرينج) وهو شوط مخصص للخيول العربية الأصيلة تكافؤ ومن الإنتاج المحلي بعمر أربع سنوات المبتدئة، لمسافة 2000 م، وجوائزه 40 ألف درهم، وبمشاركة 16 جواداً مع وجود جوادين على الاحتياط.‬

ويعتبر هذا السباق الخامس بالنادي والسباق من جملة ستة سباقات يحتضنها النادي لهذا الموسم، وسيجري السباق السادس والختامي سباق كأس صاحب السمو حاكم الشارقة 13 مارس 2022.

الإجراءات الاحترازية

وأكدت مجلس إدارة النادي بقيادة الشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي بأنه سيتم تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية المعتمدة من وزارة الصحة وسيقتصر الحضور على ملاك وعارضي الخيل المشاركين ووسائل الإعلام شخص فقط يمثل كل جهة إعلامية وسيتم توفير البث المباشر عبر قناة الشارقة الرياضية ومنصات التواصل الاجتماعي.

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