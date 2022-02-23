مهرجان سلطان بن زايد للقدرة ينطلق الخميس

المصدر: أبوظبي- البيان الرياضي

ت + ت - الحجم الطبيعي

تنطلق، صباح الخميس، في قرية بوذيب العالمية للقدرة بالختم، فعاليات مهرجان سلطان بن زايد آل نهيان الدولي للقدرة، والتي تستمر حتى يوم السبت المقبل، وتتضمن 4 سباقات، بتنظيم اتحاد الإمارات للفروسية والسباق.

ويشهد اليوم الأول من المهرجان انطلاقة سباق السيدات لمسافة 100 كلم، بمشاركة نخبة فارسات الإمارات في الدولة، إلى جانب فارسات أخريات يمثلن الإسطبلات المختلفة، ويتوقع أن يشهد السباق تنافساً قوياً.

ويشهد يوم الجمعة انطلاق سباق كأس الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان الدولي للقدرة، لمسافة 162.32 كيلو متراً، والمصنف دولياً بنجمتين على مدى يومين، وتبلغ مسافة اليوم الأول 80.32 كيلو متراً، فيما تبلغ مسافة اليوم الثاني 81.95 كيلو متراً، إلى جانب سباق الإسطبلات الخاصة لمسافة 100 كلم.

وفي يوم السبت المقبل ينطلق سباق الشباب والناشئين لمسافة 100 كلم «نجمة واحدة».

وشهدت قرية بوذيب، صباح الأربعاء، إجراء عمليات الفحص البيطري للخيول وأوزان الفارسات، بما يتطابق مع شروط ولوائح السباق.

وأكمل اتحاد الفروسية والسباق ترتيبات إقامة المهرجان من خلال اللجان المختصة، حيث يتم تنفيذ بروتوكول الصحة الصادر من الجهات المسؤولة والخاص بمكافحة جائحة كورونا.

وتوجت الفارسة الإيطالية فيرونيكا سيميولا بلقب كأس مهرجان سلطان بن زايد آل نهيان الدولي للقدرة للسيدات، لمسافة 100 كلم، الذي أقيم في قرية بوذيب العالمية بالختم في أبوظبي، بمشاركة 81 فارسة، وتمكنت البطلة من تحقيق اللقب على صهوة الجواد صهوة «إف إيه ناردي كبير»، لإسطبلات الريف «أشعب»، قاطعاً مسافة السباق في 4:27:00 ساعات.

وحققت المركز الثاني الفارسة فاطمة محمد إبراهيم على صهوة «ويرما الأزرق» لإسطبلات «العاصفة 3»، مسجلة 4:29:24 ساعات، تليها الفارسة نسرين علي خالد على صهوة «كابليستيك لارزاك» لإسطبلات سيح السلم، في 4:29:37 ساعات.

واحتلت الفارسة نورا عبد الله البستكي المركز الرابع على صهوة «فيريس دو بيرسكير» لإسطبلات البوادي، مسجلة زمناً قدره 4:38:44 ساعات، تليها شيخة أحمد محمد عتيق، على صهوة الجواد «جمرة» لإسطبلات «إم 7»، في 4:42:03 ساعات.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز