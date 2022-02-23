مضمار جبل علي يكمل استعداده لاستقبال سباق الوصل الأحد

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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أكدت إدارة مضمار جبل علي اكتمال كل الترتيبات والتجهيزات الخاصة بحفل سباقه التاسع الذي ينطلق ظهر الأحد المقبل ضمن برنامج سباقات الموسم (2021 -2022)، ويتألف الحفل الذي أطلق عليه (الوصل)، من سبعة أشواط تتضمن اثنين من البطولات المهمة للمضمار وهما «جبل علي سبرينت» و«جبل علي ستيكس»، تبلغ القيمة الإجمالية لجوائز الحفل المالية مليوناً و436 ألف درهم.

وأكد أحمد سعيد الشحي، عضو اللجنة المنظمة لسباقات مضمار جبل علي، أن المضمار أكمل جاهزيته لاستقبال الجماهير يوم الأحد المقبل عبر سباق الوصل وفقاً للإجراءات الاحترازية الصادرة من الجهات المختصة. وأعرب الشحي عن أمله في إخراج السباق التاسع للمضمار العائلي بصورة رائعة ترضي الجميع من ملاك ومدربين وفرسان بالإضافة إلى جمهور المضمار العريض.

وقال إن مضمار جبل علي وبناء على توجيهات سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، مؤسس وراعي المضمار، شهد تطورات عدة في مختلف المرافق بهدف توفير تجربة رائعة للجمهور، وما زالت الإدارة تسعى لإضافة المزيد من الخيارات لجعل المضمار أحد الوجهات المميزة والمفضلة لعشاق الفروسية وسباقات الخيل.

وتقدم المهندس شريف الحلواني بالشكر لجميع رعاة السباقات يوم الأحد، وقال: «نتمنى أن يخرج اليوم بالصورة المثلى التي يتمناها جميع الرعاة، وآملين أن يحصل شركاؤنا في النجاح رعاة السباقات على المردود الإعلامي المنتظر لمثل هذه الرعايات المقدرة، وعلى أمل أن يستمر تواصلنا في المواسم المقبلة لدعم سباقات الخيل في الدولة بصفة عامة وفي المضمار الأصفر بصفة خاصة». وأشار الحلواني إلى أن حفل سباق الأحد يتضمن بطولتي «جبل علي سبرينت» و«جبل علي ستيكس».

وتقدم الحلواني بالشكر لهيئة الإمارات لسباق الخيل على جهودها وتعاونها الدائم في سبيل تطوير السباقات بالمضمار الأصفر والوصول إلى كل ما يطلبه الملاك والمدربين والفرسان مما كان له أكبر الأثر في إثراء سباقات الخيل بمضمار جبل علي، كما توجه بالشكر إلى وسائل الإعلام بشقيها المرئي والمقروء لإسهامها بفعالية في نشر فنيات رياضة الفروسية، وتعريف الجماهير الغفيرة وأساسياتها وتقنياتها، وهو السبب الذي يجذب الجماهير بكثافة تجاه المضمار الأصفر.



ترحيب



وأعربت إدارة المضمار عن ترحيبها بالجمهور في السباق السابع للمضمار العائلي، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية باتباع بروتوكول "كوفيد 19"، وفقاً لتوجيهات الجهات المختصة، وتتضمن الإجراءات ألا يزيد الحضور الجماهيري على 7 آلاف شخص بحد أقصى، مع ضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء قناع الوجه في جميع الأوقات، كما يتوجب على الحضور كذلك إثبات الحصول على جرعتين من التطعيم، وأعلنت اللجنة المنظمة أنه سيتم توزيع استمارات الترشيح في بوابات الدخول للأشخاص من عمر 16 عاماً وما فوق.

ورصدت اللجنة المنظمة لسباقات مضمار جبل علي، سيارة للجمهور يتم السحب عليها، فضلاً عن 100 جائزة عينية، عن طريق الكوبونات التي ستوزع مجاناً على البوابات، وسيتم السحب عليها خلال السباق، بالإضافة إلى الجوائز النقدية لمسابقة الترشيحات، والتي تمت زيادة المبالغ المخصصة لها.

ورصدت المؤسسات والشركات الراعية لسباق «الوصل» جوائز مالية للأشواط السبعة، بلغت قيمتها الإجمالية مليوناً و436 ألف درهم، موزعة كالتالي: الشوط الأول برعاية «بنك دبي التجاري» 100 ألف درهم، ويقام الشوط الثاني برعاية «الشعفار للاستثمار» وتبلغ قيمة جوائزه 80 ألف درهم، والشوط الثالث برعاية «مركز دبي العقاري» بقيمة 80 ألف درهم، وترعى «ايه آر ام القابضة» الشوط الرابع، وتبلغ قيمة جوائزه 500 ألف درهم، وخصصت 100 ألف درهم للشوط الخامس وهو برعاية «شادويل»، و500 ألف درهم للشوط السادس برعاية «ايه آر ام القابضة»، أما الشوط السابع فبرعاية «مضمار جبل علي» وهو أيضاً بقيمة 500 ألف درهم. كما تم رصد مبلغ 9 آلاف درهم لمسابقة أفضل الخيول مظهراً برعاية مضمار جبل علي بواقع 1000 درهم في كل شوط، ما عدا الشوطين الخامس والسادس رصد لكل منهما مبلغ 2000 درهم.

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